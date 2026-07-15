Sindikat KBC-a Zagreb: Fali spremačica, ne možemo ovisiti o vanjskim tvrtkama

"Iako outsourcing može predstavljati privremeno rješenje, on ne smije postati zamjena za vlastite zaposlenike koji svakodnevno rade u specifičnim bolničkim uvjetima, poznaju organizaciju rada te primjenjuju stroge protokole higijene i sprječavanja bolničkih infekcija" pojasnili su.

Posljedica takvog stanja, ističu, jest sve veće oslanjanje na vanjske servise za čišćenje.

U priopćenju navode da KBC Zagreb već dulje vrijeme bilježi zabrinjavajući pad interesa za radno mjesto spremačice.

Sindikat naglašava da su spremačice neizostavan dio zdravstvenog sustava jer njihov rad izravno utječe na sigurnost pacijenata, kvalitetu zdravstvene skrbi i funkcioniranje bolnice.

Upozoravaju kako je taj posao sve manje atraktivan zbog zahtjevnih uvjeta rada, velike odgovornosti i nedovoljno konkurentnih primanja.

Stoga pozivaju na konkretne mjere kojima bi se povećao interes za to radno mjesto, poboljšali uvjeti rada i osigurao dostatan broj vlastitih zaposlenika.

"Održavanje čistoće u najvećoj hrvatskoj bolnici ne smije ovisiti o tome hoće li se uspjeti pronaći vanjski izvršitelj, već o stabilnom i kvalitetno organiziranom sustavu koji počiva na vlastitim radnicima", poručili su iz Sindikata KBC-a Zagreb.

Dodaju kako bez spremačica nema sigurne bolnice te da je vrijeme da se njihov rad vrednuje onako kako zaslužuje.