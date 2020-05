Most je odlučio ići samostalno na izbore objavio je na Facebook stranici stranke Božo Petrov. Iako su pregovarali s Domovinskim pokretom Miroslava Škora ta je opcije očito propala

'Idemo samostalno da čisti, pošteni i čestiti ljudi budu u Saboru. Ako je to jedini način da to napravimo idemo tim putem. Nemojte očajavati i nemojte se brinuti. Ne mogu se s vragom tikve saditi. Postoji jedan jedini, česititi put, a taj put je put hrabrih. Ja se ničega ne bojim uz ovakve ljude i one koji će nam se pridružiti', kazao je Petrov.