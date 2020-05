Koalicija SDP-a i HSS-a nije dovedena u pitanje ni nakon što se pokazalo da je predsjednik HSS-a Krešo Beljak ipak novinaru Večernjeg lista govorio kako je ispipavao bi li Most koalirao sa SDP-om, piše u četvrtak Jutarnji list.

"Beljak je bombarder. On nam više i ne šteti, ali niti ne koristi. Ljudi su prihvatili da se od njega može svašta očekivati. Da je kojim slučajem Beljak umjesto Davora Bernardića izjavio za Jandrokovića da je rektalni alpinist, to nitko ne bi niti primijetio", kaže za dnevnik osoba iz vrha SDP-a.

"Kad sam na naslovnici dnevnih novina vidio da je SDP nudio koaliciju Mostu, bio sam šokiran, jer mi to nikada nismo namjeravali. No, mi držimo HSS jer je bio korektan i nije prihvatio HDZ-ovu ponudu da uđe u vlast, nego je ostao u oporbi. Mi to honoriramo", kazao je sugovornik Jutarnjeg lista.