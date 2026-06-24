Moskva steže obruč oko Lukašenka: Procurili detalji Putinova opakog plana

Kremlj od početka ove godine nastoji provećati ulogu Bjelorusije u ratu protiv Ukrajine, tražeći nove načine za povećanje pritiska na Kijev u trenutku kada rusko napredovanje na istoku zemlje usporava

Moskva pojačava pritisak na bjeloruskog čelnika Aleksandra Lukašenka kako bi dopustio širu uporabu bjeloruskog teritorija za vojne operacije protiv Ukrajine, ali i moguće hibridne aktivnosti usmjerene prema članicama NATO-a, piše The Wall Street Journal (WSJ) pozivajući se na američke i europske dužnosnike. Prema navodima lista, Kremlj od početka 2026. godine nastoji proširiti ulogu Bjelorusije u ratu protiv Ukrajine, tražeći nove načine za povećanje pritiska na Kijev u trenutku kada rusko napredovanje na istoku zemlje usporava. Moskva želi dodatno opteretiti Ukrajinu Rusija je, prema pisanju WSJ-a, zainteresirana za korištenje bjeloruskog teritorija u nekoliko svrha. Među njima su lansiranje dronova prema ukrajinskim ciljevima, stvaranje dodatnih sigurnosnih prijetnji uz sjevernu ukrajinsku granicu te prisiljavanje Kijeva da dio vojnih resursa prebaci s aktivnih bojišta na istoku zemlje.

Time bi Ukrajina morala rasporediti dodatne snage za zaštitu sjeverne granice, što bi moglo oslabiti njezine obrambene kapacitete na drugim dijelovima bojišnice. Hibridne operacije u blizini granica NATO-a Američki list navodi i da su ruski dužnosnici raspravljali o mogućnosti korištenja Bjelorusije kao platforme za hibridne operacije u blizini granica NATO-a. Prema procjenama zapadnih dužnosnika, Moskva bi takve aktivnosti mogla koristiti za testiranje reakcije Saveza i dodatno kompliciranje zapadne potpore Ukrajini. Podsjeća se i da su ruski dronovi već ranije ulazili u poljski zračni prostor, a sugovornici lista upozoravaju da bi se slični incidenti mogli događati češće ako Bjelorusija bude još snažnije uključena u ruske vojne planove.