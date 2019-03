'Moramo imati zastupnike hrvatskih interesa u Bruxelesu, a ne briselskih u Hrvatskoj'

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je u subotu iz Osijeka kako u njegovoj stranci brinu da hrvatski građani imaju ravnopravan status s ostalim građanima u Europskoj uniji, da ne budu "građani drugoga reda", a da bi se to ostvarilo "moramo imati zastupnike hrvatskih interesa u Bruxelesu, a ne zastupnike briselskih interesa u Hrvatskoj".

Na predstavljanju liste i kandidata SDP-a na izborima za Europski parlament, Bernardić je istaknuo kako je smisao bavljenja politikom rijetka mogućnost da se svakom čovjeku u Hrvatskoj osigura jednaka šansa i jednako pravo na pristup uspjehu koji nije zagaranatiran, ali jednako pravo na pristup uspjehu moraju imati svi.

"To pravo na pristup uspjehu mora postati pravilo, a ne iznimka i u takvoj Hrvatskoj želimo živjeti, zemlji jednakih mogućnosti, ravnopravnoj u EU i Europi jednakih mogućnosti. To želimo vidjeti u EU, da naši imaju ravnopravan status sa svim ostalim građanima EU, da ne budu građani drugoga reda. To su najbolje pokazali naši zastupnici u Europskom parlamentu, boreći se za interese naših građana u Bruxellesu", poručio je.