Vidović jučer dao neobično objašnjenje SDP-ovog poraza u Lici, no danas je reterirao

Nakon što je jučer začudio izjavom u kojem je naveo razloge za teški potop SDP-a na izborima u Ličko-senjskpj županiji, politički tajnik te stranke Davorko Vidović danas je ipak malo reterirao

Pojasnio je kako je u jučerašnjoj izjavi kao razloge poraza naveo i loše stanje u ličko-senjskom SDP-u, ali i revolt birača SDP-a 'načinom na koji su ti izbori isprovocirani – sukobom raznih klijentelističkih HDZ-ovih frakcija oko podjele plijena (NP Plitvice i zapošljavanje na desetak tisuća radnih mjesta u javnim i državnim ustanovama i poduzećima)', zbog čega su birači rezignirali i apstinirali.

'Usput: spomenute su i izjave nekih naših bivših glasača da će radije dati glas Milinoviću, samo da spriječe pobjedu HDZ-a nego strankama za koje vjeruju da nemaju ozbiljne šanse za uspjeh. I TO JE ONO ŠTO SAM MOGAO I TREBAO PREŠUTJETI. Tim više što osobno to niti smatram da je to razlog poraza, niti mislim da se to dogodilo, pogotovo ne u masovnijem obliku. TOČKA'', poručio je Vidović.