Dubrovačka županija najavljuje da ove godine daju tisuću eura za svako novorođenče

I.K./Hina

02.01.2026 u 10:41

Dubrovačko-neretvanska županija uvela je s prvim danom 2026. godine dar od tisuću eura za svako novorođenče, za što je u proračunu osigurano milijun eura.

„Svako novorođeno dijete najveća je vrijednost naše zajednice. Ovom mjerom želimo konkretno pomoći obiteljima, poslati jasnu poruku podrške mladim roditeljima te doprinijeti stvaranju pozitivnijeg demografskog okruženja u Dubrovačko-neretvanskoj županiji“, istaknuo je tim povodom dubrovačko-neretvanski župan Blaž Pezo.

Mjera se odnosi na sve bebe rođene od 1. siječnja 2026. godine, čije obitelji pravovremeno podnesu zahtjev i ispunjavaju propisane uvjete.

Nijedan roditelj ne smije biti izvan Hrvatske dok podnose zahtjev

Pravo na novčanu pomoć može ostvariti jedan od roditelja ako je hrvatski državljanin i ima neprekidno prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji najmanje dvije godine na dan rođenja djeteta, a drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište ili stalni boravak u županiji na dan rođenja djeteta.

Uvjet je i da novorođeno dijete ima prijavljeno prebivalište u Dubrovačko-neretvanskoj županiji u trenutku podnošenja zahtjeva te da ni jedan od roditelja nema evidentiran privremeni odlazak iz Hrvatske u trenutku podnošenja zahtjeva.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći potrebno je podnijeti u roku od tri mjeseca od dana rođenja djeteta.

