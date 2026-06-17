Modi od Trumpa traži sigurnost indijskih mornara u sklopu sporazuma s Iranom

Govoreći nakon bilateralnih razgovora s Trumpo m na marginama samita skupine G7 u Francuskoj, Modi je kazao da je držanje Hormuškog tjesnaca otvorenim ključno za globalno gospodarstvo te da sloboda plovidbe mora biti zaštićena.

Do Modijeva apela je došlo svega nekoliko dana nakon smrti trojice Indijaca u američkom zračnom napadu na komercijalno plovilo blizu obale Omana.

"Stotine tisuća indijskih moreplovaca radi na svjetskim oceanima u brodarskoj industriji, a ja smatram da je njihova sigurnost od najveće važnosti", kazao je indijski premijer pored Trumpa nakon njihova susreta, prema videu objavljenom na Modijevim računima na društvenim mrežama.

Rekao je da je "apsolutno uvjeren" u to da će Trumpova mirovna inicijativa osigurati da "sigurnost pomoraca također bude glavni prioritet".

Indijski ministar pomorskog prometa je 11. lipnja objavio da su trojica indijskih mornara poginula na naftnom tankeru Settebello koji je plovio pod palauanskom zastavom nakon što su brod pogodile Sjedinjene Američke Države blizu obale Omana u sklopu blokade uvedene protiv iranskih luka.