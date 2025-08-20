ADMIRAL NAHIMOV

Moćna ruska krstarica vraća se 'u igru' nakon gotovo tri desetljeća remonta

Maja Čohan

20.08.2025 u 20:42

Ispaljivanje raketa s krstarice Petar Veliki
Ispaljivanje raketa s krstarice Petar Veliki Izvor: Screenshot / Autor: YouTube
Bionic
Reading

Nakon dugogodišnje modernizacije ruska nuklearna krstarica Admiral Nahimov ponovno je zaplovila. Očekuje se da će ovo plovilo klase Kirov postati novi vodeći brod ruske mornarice, u čemu će zamijeniti sestrinsku krstaricu Petar Veliki

Prvi put od 1997. godine kolos od 28.000 tona vratio se u more, potvrđuju snimke iz Bijelog mora te prikazuju brod tijekom tvorničkih ispitivanja. Prema agenciji TASS, čelnik Ujedinjene brodograđevne korporacije (USC) Andrej Kostin obavijestio je predsjednika Vladimira Putina o napretku radova.

U veljači su oba nuklearna reaktora broda ponovno stavljena u funkciju, čime su stvoreni uvjeti za početak ispitivanja tijekom ljeta – što je rok koji je sada ispunjen, piše TWZ.

Dug put do povratka

Modernizacija Admirala Nahimova bila je obilježena brojnim odgodama. Brod je položen u Lenjingradu 1983. godine, a u službu je ušao 1988. pod izvornim imenom Kalinjin. Današnje ime dobio je 1992., u čast admirala Pavela Stepanoviča Nahimova.

Od posljednjeg isplovljavanja 1997. godine bio je usidren u brodogradilištu Sevmaš u Severodvinsku. Iako je prvotno bilo planirano da će modernizacija završiti 2018., rok se više puta pomicao – prvo na 2019., zatim na 2020., potom na 2021. i 2023., da bi naposljetku bio određen 2024. godine.

Krstarica Admiral Nahimov
Krstarica Admiral Nahimov Izvor: Profimedia / Autor: Archive PL / Alamy

Modernizacija i naoružanje

Središnji cilj preinake bila je ugradnja 174 vertikalne lansirne cijevi, više nego što posjeduje bilo koji površinski brod ili podmornica u svijetu. Za usporedbu: kineski razarač tipa 55 ima 112 lansirnih ćelija, američki razarači klase Arleigh Burke Flight III njih 96, a krstarice klase Ticonderoga – 122. Najnoviji američki razarači klase Zumwalt imaju 80 ćelija.

Na Admiralu Nahimovu predviđeno je 78 ćelija za krstareće rakete Kalibr, Oniks i Cirkon. Dok je Kalibr već korišten u borbama u Ukrajini, Rusija tvrdi da je hipersonični Cirkon do sada bio raspoređen samo na fregatama klase Admiral Gorškov.

Preostalih 96 ćelija rezervirano je za rakete sustava S-300FM Fort, a u prošlosti se nagađalo i o mogućnosti ugradnje projektila za sustav S-400. Protuzračnu obranu trebali bi osigurati i sustavi Pancir-M, iako se zasad čini da ih je instalirano samo šest od planiranih osam.

Osim raketnim arsenalom, brod je opremljen novim radarima i moderniziranim glavnim topom AK-192M kalibra 130 milimetara, a on zamjenjuje stariji sovjetski AK-130.

Šira slika

Stručnjaci upozoravaju da nije jasno koliko je modernizacija doista sveobuhvatna i hoće li brod ući u operativnu upotrebu 'kao nov'. Primjeri iz drugih mornarica pokazuju da i manji programi modernizacije mogu godinama trajati: tako je britanski razarač HMS Daring nedavno obilježio 3000 dana izvan upotrebe tijekom procesa preinake.

Posao na Admiralu Nahimovu bio je dodatno složen jer je riječ o plovilu na nuklearni pogon. Klasa Kirov jedini je preostali tip nuklearnih površinskih borbenih brodova na svijetu nakon što je SAD povukao svoje nuklearne krstarice 1990-ih zbog visokih troškova održavanja.

Očekuje se da će povratak Admirala Nahimova ujedno značiti povlačenje Petra Velikog, a koji je prošao kroz tek manju modernizaciju i još uvijek se uvelike oslanja na sovjetsko naoružanje. Dva ranija broda te klase – Admiral Ušakov i Admiral Lazarev – već su povučena i poslana u rezalište.

Veliko značenje za rusku mornaricu

Povratak ovog broda dobiva dodatnu težinu u kontekstu neizvjesne sudbine jedinog ruskog nosača zrakoplova Admiral Kuznjecov, kao i odgođenih planova za novu klasu superrazarača.

U takvim okolnostima očekuje se da će modernizirani Admiral Nahimov postati ključni oslonac budućih ruskih flotila. Nakon više od desetljeća rada i brojnih odgoda ruska mornarica ponovno ima na raspolaganju jednu od svojih najvećih i najsnažnijih krstarica.

