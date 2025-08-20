Moćna ruska krstarica vraća se 'u igru' nakon gotovo tri desetljeća remonta

Nakon dugogodišnje modernizacije ruska nuklearna krstarica Admiral Nahimov ponovno je zaplovila. Očekuje se da će ovo plovilo klase Kirov postati novi vodeći brod ruske mornarice, u čemu će zamijeniti sestrinsku krstaricu Petar Veliki

Prvi put od 1997. godine kolos od 28.000 tona vratio se u more, potvrđuju snimke iz Bijelog mora te prikazuju brod tijekom tvorničkih ispitivanja. Prema agenciji TASS, čelnik Ujedinjene brodograđevne korporacije (USC) Andrej Kostin obavijestio je predsjednika Vladimira Putina o napretku radova. U veljači su oba nuklearna reaktora broda ponovno stavljena u funkciju, čime su stvoreni uvjeti za početak ispitivanja tijekom ljeta – što je rok koji je sada ispunjen, piše TWZ.

Dug put do povratka Modernizacija Admirala Nahimova bila je obilježena brojnim odgodama. Brod je položen u Lenjingradu 1983. godine, a u službu je ušao 1988. pod izvornim imenom Kalinjin. Današnje ime dobio je 1992., u čast admirala Pavela Stepanoviča Nahimova. Od posljednjeg isplovljavanja 1997. godine bio je usidren u brodogradilištu Sevmaš u Severodvinsku. Iako je prvotno bilo planirano da će modernizacija završiti 2018., rok se više puta pomicao – prvo na 2019., zatim na 2020., potom na 2021. i 2023., da bi naposljetku bio određen 2024. godine.

Modernizacija i naoružanje Središnji cilj preinake bila je ugradnja 174 vertikalne lansirne cijevi, više nego što posjeduje bilo koji površinski brod ili podmornica u svijetu. Za usporedbu: kineski razarač tipa 55 ima 112 lansirnih ćelija, američki razarači klase Arleigh Burke Flight III njih 96, a krstarice klase Ticonderoga – 122. Najnoviji američki razarači klase Zumwalt imaju 80 ćelija. Na Admiralu Nahimovu predviđeno je 78 ćelija za krstareće rakete Kalibr, Oniks i Cirkon. Dok je Kalibr već korišten u borbama u Ukrajini, Rusija tvrdi da je hipersonični Cirkon do sada bio raspoređen samo na fregatama klase Admiral Gorškov.

Preostalih 96 ćelija rezervirano je za rakete sustava S-300FM Fort, a u prošlosti se nagađalo i o mogućnosti ugradnje projektila za sustav S-400. Protuzračnu obranu trebali bi osigurati i sustavi Pancir-M, iako se zasad čini da ih je instalirano samo šest od planiranih osam. Osim raketnim arsenalom, brod je opremljen novim radarima i moderniziranim glavnim topom AK-192M kalibra 130 milimetara, a on zamjenjuje stariji sovjetski AK-130.

Šira slika Stručnjaci upozoravaju da nije jasno koliko je modernizacija doista sveobuhvatna i hoće li brod ući u operativnu upotrebu 'kao nov'. Primjeri iz drugih mornarica pokazuju da i manji programi modernizacije mogu godinama trajati: tako je britanski razarač HMS Daring nedavno obilježio 3000 dana izvan upotrebe tijekom procesa preinake. Posao na Admiralu Nahimovu bio je dodatno složen jer je riječ o plovilu na nuklearni pogon. Klasa Kirov jedini je preostali tip nuklearnih površinskih borbenih brodova na svijetu nakon što je SAD povukao svoje nuklearne krstarice 1990-ih zbog visokih troškova održavanja.

Očekuje se da će povratak Admirala Nahimova ujedno značiti povlačenje Petra Velikog, a koji je prošao kroz tek manju modernizaciju i još uvijek se uvelike oslanja na sovjetsko naoružanje. Dva ranija broda te klase – Admiral Ušakov i Admiral Lazarev – već su povučena i poslana u rezalište.

