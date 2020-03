Miro Kovač: Neće me mentalni komunisti učiti što je demokracija

Kandidat za predsjednika HDZ-a Miro Kovač uvjeren je da može pobijediti na unutarstranačkim izborima u vladajućoj stranci

'Kad su se otpuštali ministri iz Mostove kvote, ta je odluka svojevoljno donesena. Isto je bilo s Istanbulskom konvencijom. Predsjednik stranke je odlučio na svoju ruku, zaobišao je odluku predsjedništva stranke i najavio ratifikaciju', rekao je kandidat za predsjednika HDZ-a.

Smatra da HDZ trenutno ne spada u desni centar jer je 'otišao ulijevo'. Napomenuo je da je nakon raskida koalicije s Mostom bio za nove izbore, a nije bio za to 'da HNS dobije obrazovanje'.

'Razriješen sam s mjesta međunarodnog tajnika zbog verbalnog delikta jer nikad nisam bio ulizica, imam svoje mišljenje, i Tuđmanu sam govorio svoje mišljenje', naglasio je Kovač.

Poruku Ivana Vrdoljaka, koji je rekao da će ta stranka napustiti Vladu postane li Miro Kovač predsjednik HDZ-a, nazvao je najboljom reklamom. Mišljenja je da su išli na izvanredne izbore kada je Plenković izbacio Most iz Vlade - HDZ bi ih glatko dobio i ne bi imali koaliciju s Milanom Bandićem, SDP bi imao manje zastupnika i ne bi imali ostatke Kukuriku koalicije.

Kovač vjeruje da su birači HDZ-a nezadovoljni aktualnim smjerom, načinom funkcioniranja stranke po principu 'stranka to sam ja' i ne žele Hrvatsku u kojoj za svaku sitnicu treba neka veza po babi i stričevima.

Spreman je, kaže, provesti reforme makar izgubio izbore.

Prokomentirao je i spaljivanje krnje - gej para s udomljenim djetetom - ističući da sloboda govora mora biti jednaka za sve.

'To je najbolji primjer kako se ne bi trebalo postupati u demokraciji. Ako imamo satiru, maškare, pogledajte malo po svijetu... Kad imate takvu satiru, onda HDZ zauzima stav SDP-a, a kad imate satiru s drugim motivima, kad Isus siluje Magdalenu ili novine s karikaturama, onda se to tolerira. Ja sam demokrat, borim se za slobodu govora. Ako su maškare, onda su maškare, satira je satira, sviđalo se to nekom ili ne', kazao je Kovač, dodavši ako se tolerira satira u novinama koje financira država, onda se može i ovo tolerirati. Odrastao je u demokraciji i poručuje da ga neće učiti 'mentalni komunisti' što je to demokracija. 'To su ljudi koji imaju nekorektan stav - jedno prihvaćaju, drugo ne. Prihvatljive su im jugoslavenske zastave, a ovo nije prihvatljivo. Ako je to umjetnička sloboda, onda budimo demokrati', zaključio je.