Mirjana Semenić Rutko kandidatkinja suverenista za županicu

"Vrijeme je za ženu županicu i za drugačije razmišljanje. Žene drugačije razmišljaju i one će učiniti sve da razviju svoje područje i omoguće svojoj djeci kako bi najbolje prosperirali. To me i potaklo da se kandidiram", rekla je vukovarska liječnica Semenić Rutko koja je specijalistica ginekologije i opstetricije.

Govoreći o svom izbornom programu za Vukovarsko-srijemsku županiju rekla je da želi razviti gospodarstvo i poljoprivredu te se povezati sa svim gospodarskim i poljoprivrednim subjektima. Trebamo iskoristiti iskustva drugih, poput Izraela, koji od pustinje navodnjavanjem prave plodna polja, dodala je. "I mi možemo putem EU fondova razviti navodnjavanje i tako doći do većih prinosa. Želim povezati cijelu zemlju, razviti gospodarstvo i dovesti ovdje partnere da ulažu i zapošljavaju. Vukovarsko – srijemska županija ima velike potencijale.