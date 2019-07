Ministrica je obećala da će tražiti status službene osobe za socijalne radnike. Dobro zvuči, ali to je već morala napraviti

Nakon smrtonosnog napada na djelatnike đakovačkog Centra za socijalnu skrb resorna ministrica Nada Murganić promptno je najavila da će u proceduru uputiti prijedlog da socijalni radnici dobiju status službene osobe kako bi ih se bolje zaštitilo. Dobro zvuči, osim što je isto to već morala učiniti, i to do 30. rujna prošle godine. Na to se osobno obvezala, potpisujući u lipnju Kolektivni ugovor za djelatnost socijalne skrbi

'Ugovorne strane suglasne su da će ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi do 30. rujna 2018. godine pokrenuti postupak izmjena i dopuna odredbi Kaznenog zakona na način da se napad na zaposlenike u socijalnoj skrbi u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti smatra napadom na službenu osobu', stoji u čl. 71. navedenog Kolektivnog ugovora. Taj dokument potpisali su 21. lipnja prošle godine ministrica Nada Murganić u ime Vlade, Jadranka Dimić za Sindikat zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske i Stjepan Topolnjak za Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske.

Ministarstvo je danas odgovorilo na pitanje tportala je li pokrenulo postupak sukladno čl. 71. U veljači ove godine, poručuju, održali su na tu temu sastanak s Ministarstvom pravosuđa. 'Svjesni visokih rizika u svakodnevnom radu i važnosti zaštite zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku ponovo će inicirati održavanje sastanka na navedenu temu s ciljem kvalitetne zaštite zaposlenika u sustavu socijalne skrbi, a u suradnji s Hrvatskom komorom socijalnih radnika, Hrvatskom udrugom socijalnih radnika i Sindikatom zaposlenika u djelatnosti socijalne skrbi Hrvatske', stoji u odgovoru s potpisom Ministarstva. >>> Murganić: Tražit ću da socijalni radnici dobiju status službene osobe

Sindikalna potpisnica Kolektivnog ugovora Jadranka Dimić tvrdi da do tragedije u Đakovu nikako nije trebalo doći. Podsjeća da Sindikat traži status službene osobe za socijalne radnike već dva desetljeća i da je još 2008. bio ugovoren zasebni kolektivni ugovor o zaštiti i sigurnosti socijalnih radnika, ali je Ministarstvo odbilo parafirati ugovor. 'Već dug niz godina upozoravamo na nezaštićenost zaposlenika u sustavu socijalne skrbi. Godinu dana smo pregovarali o zasebnom kolektivnom ugovoru i kad smo ga dogovorili, Ministarstvo je odbilo parafirati već ugovoreni dokument', kaže Dimić za tportal u jeku priprema za današnji sastanak s premijerom Andrejem Plenkovićem, na kojemu će, kako najavljuje, opet iznijeti sindikalne zahtjeve. 'Zaštitari obavljaju posao portira' Upozorava da se ne primjenjuje ni čl. 34. aktualnog Kolektivnog ugovora, posvećen osiguranju fizičke i tehničke zaštite u centrima za socijalnu skrb. Prema tim odredbama, svaki centar i njegova podružnica moraju imati osobu zaduženu za sigurnost radnika, a ostale ustanove socijalne skrbi, sukladno procjeni opasnosti, za provođenje zaštite mogu putem ugovora o hitnim intervencijama angažirati ovlaštenu pravnu osobu.

Također, sukladno procjeni opasnosti u svakoj ustanovi mora biti osigurana tehnička zaštita (npr. alarmi, narukvice s alarmom, kamere, panik-tipkalo, zvono, direktni telefon i sl.), a u slučaju prijevoza korisnika poslodavac je dužan osigurati uz vozača i zaposlenika za pratnju korisnika. 'Poslodavac je dužan osigurati fizičku zaštitu, međutim to se ne primjenjuje. U ovom trenutku imamo zaštitare koji obavljaju posao portira', kaže Dimić. Murganić: Svakako ćemo tražiti status službene osobe Gostujući sinoć na RTL-u, uživo iz Đakova, ministrica Murganić uputila je sućut obitelji ubijene dugogodišnje socijalne radnice Blaženke Poplašen i želje za ozdravljenje teško ranjenom pravniku Ivanu Paviću. Naglasila je da se socijalnim radnicima prijeti i izvan radnog vremena, tijekom vikenda, a napada ih se prilikom obilaska terena i kuća. Na pitanje novinara zašto onda socijalni radnici nemaju status službene osobe kako bi se to moglo lakše i brže procesuirati, ministrica kao da je zaboravila obvezu iz čl. 71. 'Svakako ćemo tražiti status službene osobe. Traže ih, nažalost, sada već gotovo sve javne djelatnosti. Međutim, ono što želim reći, a to je da kao društvo trebamo zaista osvijestiti to da imamo previše nasilja i da imamo premalo povjerenja u sustave i institucije', rekla je ministrica. Kako, međutim, graditi povjerenje u institucije koje ne izvršavaju ni ono na što su se pisano obvezale?

Suočena s činjenicom da socijalni radnici već godinama traže status službene osobe, ministrica Murganić u sinoćnjoj emisiji HTV-a Otvoreno nastojala je podijeliti odgovornost. 'Pokrećemo status službene osobe, evo sada s Komorom i udrugom uputit ćemo taj zahtjev', najavila je ministrica, dodajući da se prijetnje i napadi na socijalne radnike događaju i izvan službenih prostorija te da centri za socijalnu skrb imaju preporuku i odobrenje da si organiziraju zaštitarsku službu. 'Pokrenut ćemo sada to da ugradimo i dodatne sustave, detektore metala ili nešto slično. Ova današnja situacija je teška. Ne želim nikoga optuživati. Optužbe su sada prestrašne i uvijek smo svi na to osjetljivi...', kazala je ministrica, prethodno kazavši da je bilo puno onih koji su morali ranije djelovati da ne dođe do ovakve tragedije. U tom kontekstu spomenula je predškolstvo, pedijatriju, liječnike primarne zaštite, psihijatre, pa i medije, jer 'socijalni radnici su onoliko uspješni koliko imaju podršku drugih sastavnica u društvu'.

Dodala je i da na Facebooku postoji grupa 'mrzitelja socijalnih radnika'. 'Tri mjeseca slušamo kako su socijalni radnici krivi za nasilje, obiteljske probleme, nezaštitu djece, obitelji, ne znam čega sve skupa. Inzistirala sam na tome da se svi ti predmeti konkretno sa stranica na Facebooku prenesu nama', kazala je ministrica. Na potpitanje jesu li ti predmeti preneseni, odgovorila je: 'Jesu'. Štefica Karačić, predsjednica Hrvatske udruge socijalnih radnika, kazala je da se status službene osobe mora ostvariti. Upozorila je da su socijalni radnici, kao stručnjaci koji rade vrlo težak i odgovoran posao, u okviru profesija visokog rizika i stresa 'istureni kao glineni golubovi'.