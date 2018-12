Ministri unutarnjih poslova EU-a djelomično dogovorili mandat Frontexa

Ministri unutarnjih poslova zemalja članica EU-a postigli su u četvrtak dogovor o davanju nadležnosti Europskoj graničnoj i obalnoj straži za vraćanje ilegalnih migranata i suradnji s trećim državama, ali dogovor o prijedlogu da ta agencija koja će naslijediti Frontex broji 10 tisuća stalnih pripadnika do 2020. nije postignut.

Postignuti dogovor uključuje da Europska granična i obalna straža, ojačana nasljednica europske agencije za granice Frontex, može pružati tehničku i operativnu pomoć državama članicama u vraćanju nezakonitih migranata i pomagati im u identifikaciji državljana trećih država.

Granična i obalna straža, koja sada može djelovati samo u državama koje su susjedi EU-a, moći će djelovati i u trećim državama ako one na to pristanu. Za to bi EU trebala postići sporazume s trećim državama koji bi im omogućili da rasporede svoje ekipe za upravljanje granicama i za vraćanje nezakonitih migranata.