Juncker najavio da će u rujnu predložiti nove mjere za zaštitu vanjskih granica

Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je u petak u Beču da će u rujnu Komisija predložiti nove mjere za zaštitu vanjskih granica EU-a

"Složili smo se da će Komisija u rujnu izići s prijedlogom o zaštiti vanjskih granica", rekao je Juncker u Beču nakon sastanka članova Komisije s austrijskom vladom, koja je 1. srpnja preuzela rotirajuće predsjedništvo EU-a.

Već sada se zna da će jedna od predloženih mjera biti jačanje Frontexa, koji bi trebao imaiti 10 tisuća pripadnika granične i obalne straže do 2020. umjesto do 2027. godine kako je ranije planirano. Ostaje nejasno pitanje mandata Frontexa, jer se on može rasporediti samo ako to neka zemlja zatraži.