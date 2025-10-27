ZA 49 ORGANIZACIJA

Ministarstvo demografije: Za projekte podrške roditeljstvu gotovo 1, 3 milijuna eura

Ivan Šipić, ministar demografije
Za 49 organizacija civilnog društva čiji su projekti usmjereni podršci roditeljstvu, Ministarstvo demografije i useljeništva bespovratno je dodijelilo gotovo 1, 3 milijuna eura, što je za 417.000 eura više od prvotno planiranog iznosa

Riječ je o projektima čiji su prijedlozi prošli proces administrativne provjere i ocjene kvalitete, a imena njihovih nositelja nalaze se na Privremenoj listi objavljenoj na mrežnoj stranici Ministarstva.

Najmanje iznose, po 10.000 eura, dobili su Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske županije za projekt organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025. i Centar za kulturne djelatnosti za projekt 'Što stvarno mislimo o dojenju'. Neznatno više, 11.000 eura, pripalo je HCK Društvu Crvenog križa Delnice za 'Čaroliju roditelja 3'.

Desetak organizacija dobilo je po 20-ak tisuća eura, među njima Udruga hrvatskih brojnih obitelji 8+ za projekt 'Otključaj svoj potencijal', udruga 'Čarobni svijet' za Prve korake IV, udruga Prijatelji obitelji za projekt Zajedno za djecu i roditelje na području Grada Trilja, Savez udruga za autizam Hrvatske za projekt 'Kutija podrške'.

Više od polovice udruga s Privremene liste dobilo je za svoje projekte po 30-ak tisuća eura, među njima su Centar za nestalu i zlostavljanu djecu za 'Bez-veze- zato što najbolja veza nije WiFi', KUM Proložac za 'Nisi sam - prepoznaj, prihvati, djeluj!“, Forum za slobodu odgoja ta projekt Zajedno u učenju, U ime obitelji za Podršku parovima s iskustvom spontanog pobačaja i teške prenatalne dijagnoze.

Među udrugama i projektima koje su dobile 'ravno' po 30.000 eura su Udruga roditelja djece s teškoćama u razvoju 'Pčelice', ADOPTA, Roditelji u akciji RODA, Hrabri telefon za projekte 'Naučimo roditelje', 'Bildaonica vol. 2 - jačanje odgojnih kompetencija sadašnjih i budućih roditelja', 'RODAteljstvo' i 'Mama, tata, mogu još samo malo mobitel?'

Poziv za dodjelu financijskih sredstava za Projekte organizacija civilnog društva usmjerenih podršci roditeljstvu u 2025., Ministarstvo je raspisalo u lipnju, a po pojedinom projektu moglo se bespovratno dobiti najmanje 6.000 eura, a najviše 30.000 eura.

