Milinović će sazvati Županijsku skupštinu osobno ako to ne učini Kustić

Župan Ličko senjske županije Darko Milinović izjavio je u subotu kako do srijede očekuje radni sastanak s predstavnicima Županijske skupštine oko izrade novog prijedloga proračuna te objavu termina skupštine do 21. lipnja, jer će u protivnom, voljom trećine vijećnika, sjednicu Županijske skupštine sazvati on osobno, za što ima zakonsko uporište

"Želimo da se proračun raspravi, a mi uopće nismo u poziciji da se proračun raspravi. Pet puta je sjednica otkazivana. No, vjerujem da neću morati konzumirati zakonsku mogućnost da sazivam sjednicu, već da će sjednicu sazvati gospodin Kustić do kraja ovog mjeseca“, rekao je Milinović Hini. Optimističan je nakon prošlotjednog sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem i ministrom uprave Lovrom Kušćevićem u Zagrebu i smatra kako Vladi nije u interesu da blokira projekte u toj županiji.