Milinović: Ako HDZ osigura 100 milijuna kuna za Liku, možemo razgovarati

Ličko-senjski župan Darko Milinović gostovao je u N1 studiju uživo i komentirao situaciju u Lici.

Iako je lani isključen iz HDZ-a, ličko-senjskom županu Darku Milinoviću nije žao što je vodio pobunu u svojoj bivšoj stranci. 'To je tinjalo u meni godinu i pol, odnos središnjice prema ličko-senjskom HDZ-u, na čijem sam bio čelu. Nije to bio desant. Ja sam išao s 300 nezadovoljnih ljudi. Neka hrvatska javnost zna, ja nisam šest mjeseci u HDZ-u i još nema izbora, jer središnjica ne može oktroirati i odrediti da se postavi nekoga', kazao je Milinović za N1.

Nakon izbacivanja nije u kritikama štedio svoju bivšu stranku, no kod premijera Andreja Plenkovića imao j jednu ogradu. 'On je taj koji potpisuje, sigurno je on najodgovorniji i možda jedini odgovoran, samo smatram da nije imao prave informacije. Kad smo došli pred stranku rekli da ne dolazimo prosvjedovati protiv Andreja Plenkovića, nego da nam se ne sviđa što rade Gordan Jandroković i Lovro Kuščević. Ne sviđa nam se taj maćehinski odnos lokalnog HDZ-a prema Ličko-senjskoj županiji. Zbog nedonošenja proračuna lička županija izgubila je 90 milijuna kuna. Pitali su me je li moguća suradnja s HDZ-om, ako osiguraju 100 milijuna kuna iz proračuna, ja sam spreman razgovarati. Plenković je bio nedavno u Gospiću i govorio o suficitu državnog proračuna, što je odlično i pozdravljam. Suficit županijskog proračna je 5,3 milijuna kuna, prvi put u povijesti. Ja sam preuzeo županiju s 4,2 milijuna kuna duga, danas nema duga. SDP je rekao da je odličan proračun, ali iz principijelnih razloga ne mogu dignuti ruku za njega', kazao je Milinović.