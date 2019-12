Milanović: U debati s Grabar-Kitarović očekujem minimalno pitanja o ideologiji, Titu, Paveliću...

Predsjednički kandidat Zoran Milanović izjavio je u subotu u Splitu kako očekuje dogovor s RTL-om da se u sučeljavanju s protukandidatkinjom Kolindom Grabar Kitarović, planiranom idući ponedjeljak, minimalno govori o ideološkim temama, i da se ta debata treba baviti 'razvojnim temama'.

'Očekujem pitanja koja će se minimalno baviti ideologijom i Titom i tom ekipom i Pavelićem i na tome ću inzistirati, jer to su pravila debate koja se dogovaraju. Ja se odazivam televiziji, međutim, želim znati okvire, ne pojedinačna pitanja - to naravno nije Hrvatska radio televizija, volim HRT, nego je to profesionalnija televizija i očekujem dogovor', izjavio je Milanović novinarima na splitskoj Rivi prilikom druženja s građanima govoreći o RTL-ovoj debati koja će se održati 30. prosinca u 20 sati.

Kazao je kako očekuje razvojne i državničke teme, predsjedničke ovlasti, a ne da ga 'netko pita da u minutu odgovori kakva je hrvatska politika prema BiH'.

'To pitanje smo dobili na HRT-u', podsjetio je, a na novinarska pitanja očekuje li i raspravu o SOA-i, rekao je da očekuje.