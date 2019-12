Milanović o porukama Grabar Kitarović: Reći da postoji prava i kriva Hrvatska su udbaške podjele i to je HDZ

Zoran Milanović je u subotu obišao Zadar, ŠIbenik i Split na svojoj 'dalmatinskoj turneji' u sklopu predizborne kampanje pred drugi krug predsjedničkih izbora.

'Sad bi to trebalo pretvoriti u kuću Big Brothera, da imamo zajedničku sobu. Nekako ide u tom pravcu. Čujem da je prihvatila debatu na RTL-u, to je to, vidjet ćemo kako izgleda', rekao je Milanović, javlja N1.

Komentirao je i izjavu aktualne predsjednice, koja je građanima u Karlovcu poručila da 'biraju pravu Hrvatsku'.

'To je jako opasna izjava. Jako su perfidni, jedno pričaju, drugo rade, trećima predbacuju, naprimjer meni. Što se tiče prave Hrvatske, ja govorim o normalnom u Hrvatskoj, ne normalnoj Hrvatskoj, i to ne znači da onaj tko ne glasa za mene nije normalan. Ali reći da postoji prava i kriva Hrvatska, to su udbaške podjele i to je HDZ", rekao je Milanović.

