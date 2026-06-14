Milanović u Brdovcu: 'Europu vode svakojake glave'

Predsjednik Milanović je pohvalio napredak u općini istaknuvši da se mnogo toga gradi za mlade.

'Doseljavaju se ljudi, imate 200 ili više obitelji, naših ljudi Hrvata s Kupresa. To je jedno novo vrijeme koje će ovaj kraj, u to sam potpuno uvjeren, odraditi i razviti sa svim izazovima koji nisu tako ozbiljni i nisu tako strašni jer ovdje se vodi uglavnom miran i organiziran živo'”, kazao je Milanović.

Osvrnuo se i na činjenicu da je Brdovec u zapadnom dijelu Zagrebačke županije i da graniči s Republikom Slovenijom.

Milanović: Treba uzeti što više EU novca i potrošiti ga racionalno i namjenski

'Imamo Slovence koji su nam svakako najnormalniji susjedi, da se nitko drugi ne nađe prozvanim. Dakle, s takvim susjedima se može normalno raditi, razvijati, poslovati, dogovarati. Ali ovaj širi prostor u kojem se krećemo, prostor više anarhija, manje kaosa i jednog međunarodnog poretka koji je uvijek bio vrlo loman, vrlo tanak, danas je praktički nepostojeći', rekao je Milanović.

Dodao je da se ljudi u Hrvatskoj prije svega trebaju držati sebe, 'svatko biti prorok u svom kraju i u svom selu' , napomenuvši i ovoga puta da treba uzeti što više europskih novaca i potrošiti ih racionalno i namjenski.

'Ne deklarirati koliko smo povukli, pa nam se rasteplo usput, nego koliko je stvarno novaca potrošeno. I na što je potrošeno? Škole, vrtiće, kanalizacije, to su potrebne i neke čak i lijepe stvari. Od toga novog bogatstva i direktnog razvoja nema, više novaca nema. Jače pozicije u odnosu na one s kojima si u kompeticiji, natjecanju, konkurenciji, nema', naglasio je predsjednik.