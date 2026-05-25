Putin potpisao zakon kojim otvara vrata novim vojnim intervencijama izvan Rusije

Kako prenosi ruska novinska agencija Interfax , zakon je službeno predstavljen kao mehanizam za zaštitu ruskih državljana u slučajevima njihova uhićenja, pritvaranja, kaznenog progona ili drugih pravnih postupaka koje pokreću strane države ili međunarodni sudovi čiju nadležnost Rusija ne priznaje.

Novi zakon dodatno širi ovlasti Kremlja za korištenje vojske izvan granica Rusije i izazvao je zabrinutost zbog mogućih budućih intervencija Moskve u inozemstvu.

Putin dobiva nove ovlasti za slanje vojske

Prema mišljenju Odbora za obranu i sigurnost ruskog Vijeća Federacije, ruske oružane snage mogu biti uključene u takve situacije ako Putin procijeni da je potrebno ‘zaštititi’ ruske građane.

Zakon također obvezuje ruske državne institucije da, nakon predsjednikove odluke, poduzmu odgovarajuće mjere zaštite u okviru svojih nadležnosti.

Dokument je već objavljen na službenom ruskom portalu za pravne informacije, a na snagu bi trebao stupiti deset dana nakon službene objave.

Kritičari upozoravaju na mogućnost novih intervencija

Novi zakon dolazi u trenutku kada Zapad već godinama optužuje Moskvu da pojam ‘zaštite ruskih građana’ koristi kao opravdanje za političke i vojne poteze izvan svojih granica.

Rusija je sličnu retoriku koristila i ranije, uključujući tijekom aneksije Krima 2014. godine te u odnosu prema ruskom stanovništvu u istočnoj Ukrajini i drugim postsovjetskim državama.

Kritičari upozoravaju da bi novi pravni okvir mogao dodatno olakšati Kremlju opravdavanje vojnih operacija u inozemstvu, osobito u zemljama gdje žive ruske manjine ili ruski državljani.

Zakon prošao Dumu još u svibnju

Ruska Državna duma usvojila je prijedlog zakona 13. svibnja, i to u drugom i trećem čitanju, nakon čega je dokument poslan Putinu na potpis.

Usvajanje zakona dio je šireg procesa jačanja predsjedničkih ovlasti i militarizacije ruskog političkog sustava tijekom rata u Ukrajini i sve većih napetosti između Moskve i Zapada.