FOTO Milanović zasadio Stablo mira

I.V./Hina

26.05.2026 u 19:20

Predsjednik je zasadio Stablo mira u budućem Parku mira Romskog memorijalnog centra u Uštici
Izvor: Pixsell / Autor: Ivica Galovic/PIXSELL
Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović u utorak je zasadio Stablo mira u budućem Parku mira Romskog memorijalnog centra u Uštici te se sastao s predstavnicima Saveza Roma u Republici Hrvatskoj "Kali Sara“.

"Stablo mira u budućem Parku mira posadili su predsjednik Republike i ranije predsjednik Vlade, a romskoj zajednici to puno znači jer ono simbolizira pomirenje i sjećanje“, rekao je saborski zastupnik Veljko Kajtazi te najavio otvorenje Parka mira 2. kolovoza.

Savez Roma u Republici Hrvatskoj pokrenuo je inicijativu za stvaranje Parka mira u Uštici s ciljem da se sadnjom stabala, kao simbola života, rasta i nade nasuprot uništenju i zaboravu, stvori trajni spomenik zajedničkoj težnji prema miru i međusobnom uvažavanju svih građana Hrvatske.

Istaknuto je to na sastanku predsjednika Milanovića s predstavnicima Saveza Roma i Romskog memorijalnog centra. Pozivom predsjedniku Republike da osobno zasadi jedno stablo, Savez Roma želio je simbolično naglasiti partnerstvo i suradnju romske zajednice s institucijama hrvatske države.

Romski memorijalni centar Uštica izgrađen je radi trajnog obilježavanja najvećeg zločina nad romskim narodom počinjenog tijekom Drugog svjetskog rata.

Predsjednik Zoran Milanović u posjetu Romskom memorijalnom centru Uštica
Centar se nalazi u neposrednoj blizini romskog groblja u Uštici, nedaleko od Jasenovca, gdje je tijekom Drugog svjetskog rata deportirano, mučeno i ubijeno 16.173 Roma. U Uštici je dosad pronađena 21 masovna grobnica s tijelima ubijenih Roma, među kojima su bile brojne žene i djeca.

Predsjednik Milanović zapalio je svijeću i položio vijenac ispred Zida boli na romskom memorijalnom groblju u znak sjećanja na sve romske žrtve Drugog svjetskog rata.

Na sastanku se razgovaralo i o položaju Roma u Hrvatskoj, istaknuo je Veljko Kajtazi. "Segregacija Roma u Hrvatskoj i dalje je bolna točka, osobito kada je riječ o obrazovanju. U Hrvatskoj postoje 92 segregirana razreda, od kojih je najveći broj u Međimurskoj županiji“, rekao je Kajtazi.

Uz saborskog zastupnika Veljka Kajtazija, sastanku s predsjednikom Milanovićem nazočili su Suzana Krčmar, predsjednica Saveza Roma u Republici Hrvatskoj „Kali Sara“, Alen Tahiri, ravnatelj Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, te Danijel Velić, voditelj Romskog memorijalnog centra Uštica.

Uz predsjednika Republike bila je i Melita Mulić, savjetnica predsjednika Republike za ljudska prava i civilno društvo.

