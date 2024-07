Milanović: 'Srećom, nismo Amerika da svaki ludonja od 20 godina može kupiti pušku'

Ovako nešto je neviđeno u Hrvatskoj. Čovjek je bio ilegalno naoružan i to je tamo dosta ljudi znalo. Trebalo mu je oduzeti oružje. Ovo pokazuje koliko je bitna ne samo regulacija, nego i provedba zakona o kontroli naoružanja', rekao je predsjednik Republike Zoran Milanović komentirajući stravičan zločin u Daruvaru te još jednom izrazio sućut obiteljima šestero ubijenih u Domu za starije i nemoćne.

Predsjednik Milanović komentirao je i nove kibernetičke napade koji su jučer i danas pogodili Zračnu luku Split i naplatnu postaju Demerje na autocesti A1. 'Vječni problem s takvom vrstom kriminalne aktivnosti je to što je hibridna te je često teško i nemoguće utvrditi odakle dolazi. To je smrtno opasno za svjetski mir i sigurnost. Već se sutra može dogoditi da jedna velika država pod lažnom zastavom udari na drugu veliku državu, a to ova ne zna i ne može jasno utvrditi odakle dolazi udarac', rekao je predsjednik Milanović.

Kada je u pitanju situacija u Hrvatskoj, predsjednik Milanović je rekao kako 'zna dosta dobro i detaljno što na tome rade naše agencije i SOA'. 'Međutim, u smislu koordinacije sigurnosne i vanjske politike, Hrvatska je potpuno disfunkcionalna jer je na čelu Vlade čovjek koji i dalje, treću godinu zaredom, zlonamjerno i svjesno opstruira rad najviših koordinacijskih tijela i sustava nacionalne sigurnosti. One su također bitne za donošenje operativnih političkih odluka', rekao je predsjednik Republike i upozorio da 'Hrvatska nije dovoljno otporna na takve prijetnje i neće biti ako ne budemo radili onako kako Ustav propisuje'.