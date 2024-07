Zagreb kao gradilište: Provjerite što je sve raskopano, a što tek slijedi

Za sav promet zatvorene su sljedeće ceste: Božidarevićeva ulica (prijekop kolnika do 2. kolovoza, po fazama), Supilova (sanacija prijekopa do 2. kolovoza, od Botićevog trga do Vučićeve), Majcenov put (uređenje kolnika do 9. kolovoza, od Gračanske ceste do k.br. 24), Kvaternikova ulica kod k.br. 85 (sanacija klizišta do 10. kolovoza), Ulica Bože i Nikole Bionde (izgradnja produžetka ulice od Miševečke do Letovaničke ulice, do 22. kolovoza), Pantovčak (sanacija klizišta od Zelengaja do Ulice Donje Prekrižje, do 31. kolovoza), Ozaljska (izgradnja cjevovoda od Krapinske do Nehajske ulice, do 31. kolovoza), Mariborska ulica u Sesvetama (uređenje ulice od Trakošćanske do Kašićeve, do 2. rujna).