'Slovenci neće uloviti ilegalce. Problem je u BiH, tamo slete i idu u promenadu'

"Međutim, to je lekcija kako bi se podsjetili da je EU, prije svega, savez nacionalnih država koje imaju svoju povijest, identitet i karakter, ali i strahove i predrasude. Europa bez granica, to je nemoguće, to je u stvari dosta nezgodna teza. Bez graničnih kontrola, super", rekao je Milanović.

"Doduše ne kao bodljikava ili žilet-žica, koju je slovenska Vlada upravo maknula da bi sad ponovno uveli kontrole na granicama. Razumijem ih jer nemaju izbora zbog svoje unutarnje politike. Mada, na tim graničnim prijelazima sigurno neće uhvatiti one za kojima idu, a to su ilegalni migranti", ocijenio je.

"A mi trebamo samo činiti što je moguće da svijet bude što mirniji, bez rata, razaranja i užasa jer od toga naša država živi i prosperira", rekao je predsjednik.

Milanović je rekao da je uzrok problema u Bosni i Hercegovini odnosno njezinu viznom režimu i da vlasti BiH trebaju uvesti strože kriterije za ulazak u državu.

„To je problem viznog režima kojeg BiH ima odnosno nema s nekim državama čiji državljani slobodno dolaze u Sarajevo, slete na zračnu luku i onda dalje idu u promenadu. Tome se može stati na kraj.”

„Treba razgovarati s vlastima u BiH jer neke države očito ne zadovoljavaju minimum kriterija EU-a. BiH nije u EU, ali ako želimo biti isto društvo, trebali bismo igrati po nekakvim pravilima. Neću reći panislamska solidarnost, ali nekakva lakomislenost u pristupu i nekakva iluzija zajedničkog bratstva svih Slavena ili svih muslimana dovodi do ovakvih stvari, da ljudi dolaze bez ikakve kontrole”, rekao je.

„Mislim da se ova situacija može riješiti jedino na način da BiH uvede strože kriterije za ulazak u državu, ne može baš ući svatko”, naglasio je.

Hrvatska, po njegovu mišljenju, ne može više pojačavati kontrole na granici.

„Ne možemo mi to više pojačavati. Ne vidim načina da to pojačamo, osim da je miniramo i pucamo po ljudima. To je katastrofa, to ne dolazi u obzir”, rekao je.

„Vojsci nije mjesto na granici, ali vidim da u Hrvatskoj postoji i druga ideja, pa možemo razgovarati o tome, ali ja nisam za to. Ne čini mi se to pametnim. Vojska za to naprosto nije obučavana. Ako staviš vojsku, bit će mrtvih”, dodao je.

Milanović smatra da bi najviše trebali poduzeti Austrijanci i Nijemci jer migranti uglavnom prolaze kroz naše područje da bi stigli na sjever Europe.

Na pitanje je li problem u Europi koja se ne uspijeva dogovoriti o zajedničkoj politici azila, rekao je da je Europa izgubljena već godinama.

„Oni su dosta izgubljeni već godinama i ne znaju u stvari gdje im je glava, gdje rep. To je posljedica lakomislenosti i fasciniranosti nekim idealima, tipskim rješenjima, kao Europa bez granica, svi smo Europljani", rekao je.

"Ne, mi smo hrvatski građani, Hrvati ako hoćeš, Slovenci, mi se razlikujemo, što ideš dalje to više. Prema tome, to treba shvatiti da bismo konačno mogli normalno živjeti, a ne svakih pet minuta ići u neke promjene i stalo pričati o nekim promjenama temeljnih ugovora, te se mijenja ovo, te se mijenja ono, to je permanentna nesigurnost i nestabilnost. Tako ne možeš normalno funkcionirati. Pa ćemo sad promijeniti način donošenja ovih odluka, pa više neće biti jednoglasja, pa ćemo onda preglasati Hrvatsku, Mađarsku, Poljsku, sutra Portugal. Ne, postoje nekakva pravila igre”, rekao je.