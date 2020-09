Dodik otkrio o čemu je razgovarao s Milanovićem i Plenkovićem

Veliku pozornost izazvao je posjet Zagrebu srpskog člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika. Stigao je na poziv predsjednika Zorana Milanovića, a u Banskim Dvorima sastao se i s premijerom Andrejem Plenkovićem.

Na pitanje hoće li se rušiti kuće Hrvata koje su na trasi autoputa, Dodik je istaknuo kako nitko nema namjeru ništa rušiti.

"To je davno, prije 25 godina tema koja je možda imala smisla. Kada smo planirali gradnju autoputa, vjerojatno se neki od objekata moraju maknuti. Intervencijom hrvatske zajednice recimo u okolini Modriča mi smo promijenili trasu da bi oni bili zadovoljni. To imamo namjeru učiniti i na trasi koju planiramo graditi od Banja Luke do Prijedora, u Ivanjskoj, gdje mještani smatraju da trebaju biti izmješteni. Nitko to ne radi namjerno", naveo je Dodik.