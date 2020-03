Predsjednik Milanović: 'Da nema onih koje zlonamjerno zovu uhljebi, žena ne bi bilo nigdje'

Predsjednik Zoran Milanović u svom govoru na događaju 'Zazvoni za ravnopravnost spolova' u petak na Zagrebačkoj burzi govorio je o pravima žena osvrnuvši se na povijest 8. marta

Dodao je kako se zalaže za kvote, budući da smatra da se one moraju nametnuti. 'Kada se držiš tog ambicioznog praga, nekada prebaciš, često podbaciš. I na kraju imaš neki rezultat. Bez kvote od 40 posto nema šanse'.

Rekao je kako postojeći sustav nije loš i da nema države, da nema javnog sektora, 'onih koje vrlo često razdragani tabloidi puni dobrih namjera nazivaju uhljebima, žena ne bi bilo nigdje'.

'Država je to nametnula. Kvote, zakoni... I javni sektor u kojem je zaposleno 260.000 ljudi. To je jedan manji dio zaposlenika. U Estoniji koja ima milijun stanovnika ima 150.000 ljudi u javnom sektoru po istim kriterijima. To je veći indeks. Da nema onih djelatnika koje portali nekad zlonamjerno nazivaju uhljebi, žena ne bi bilo nigdje. Ništa bez javnog sektora, bez pritiska i sile koju država i oni koji je vode i imaju glavnu riječ mogu napraviti', zaključuje.

U protivnom će svaki razgovor završiti, kako navodi, s ovim što sam čuo ovdje nekoliko puta, a ne podržavam to - a to je korist dioničara. 'Iskreno, baš me briga. Glavno je da tvrtka ne radi gubitak'.