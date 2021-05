Milanović o navodno napadnutim Bugarima: Predsjednik Vlade ide okolo i lupeta k'o zadnja baba na placu. Što se dogodilo? Prosula se torba leblebije, boranije?

Predsjednik Zoran Milanović u četvrtak je boravio u Slunju gdje su ga novinari zamolili da komentira izjavu predsjednika Vlade Andreja Plenkovića o Bugarima.

'Što je s to Bugarskom?, to bih mogao ja pitati vas', kazao je Milanović.

'Znam što sam rekao, na što je mislio Plenković? Predsjednik Vlade ide okolo i lupeta k'o zadnja baba na placu o nekakvim napadima. Da kažem da je ovdje bilo 50 F-35 u naletu, a bila su četiri aviona, očekivao bih nekakvu odgovornost da vam objasnim što sam tom suludom izjavom mislio reći. O kakvom to incidentu govori? Pitajte njega. Ja sam za njega rekao da je komedijaš, može vratiti, ode na Google i imaginacija mu ne ide dalje. Ako kaže da sam huškač, to nije kao kada ja kažem da je komunistički gojenac. Dobro da nisam huškač s Kablara i Ovčara', kazao je predsjednik.

Kazao je da se jučer zezao. 'I ja huškač s Pantovčaka? Čime sam ja to huškač?', zapitao se predsjednik dodavši kako je upozorio da je politika jedne države prema drugoj koja je nama prijateljska nekorektna i da je to iskaljivanje na slabijima.

'Da, Bugarska je s nama u nastojanjima da postanemo dio Schengenske zone, rekao sam da je to pritisak i ucjenjivanje male, susjedne države s ciljem da se dobije takav probitak pogrešan. Prije 30 godina Tuđman je govorio o Bošnjacima kao Muslimanima, to bi danas bilo uvredljivo, ali tada nije bilo niti je to mislio. Zamislite da netko u Hrvatskoj odriče pravo Bošnjacima da svoj jezik zovu bošnjačkim. To nikome u Hrvatskoj ne pada na pamet i zato to ne treba raditi drugima', poručio je Milanović.

Predsjednik osjećam to kao svoje poslanje da takve stvari kaže.

'Što se to dogodilo, a Plenković zna, a ja ne znam kao predsjednik države sa svim izvorima i vi ne znate kao novinari. Mene su proglašavali i ludim čovjekom, ali je li normalno da premijer kaže takvu stvar i stane. U Hrvatskoj praktički nikad nema Bugara. Dnevno ih tisuću ulazi u Makedoniju, očekivao bih da ih mačetama proganjaju, ali nema toga. Pitajte ga na što je mislio, ništa nema u novinama, policija nije ništa objavila. Što se dogodilo? Nekome se prosula torba leblebija, boranije?', naveo je Milanović.