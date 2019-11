Milanović: Ne natječem se za predsjednika nogometnog saveza

Zoran Milanović u sklopu predizborne kampanje boravio je u Trogiru, odakle je komentirao izjave predsjednice Republike Hrvatske, Kolinde Grabar Kitarović, koja je u intervjuu za Točku na tjedan rekla da bi predsjednici trebali sudjelovati u odabiru ustavnih sudaca, a osvrnuo se i na svoju raniju izjavu da je 'Hajduk bio omiljeni Titov klub' rekavši da ne vidi zašto bi zbog nje trebao imati problema u izbornoj kampanji

Upitan bi li predsjednik trebao sudjelovati u odabiru ustavnih sudaca, Milanović je niječno odgovorio.

'Ne, zato što ustavni suci u nekoj daklekoj mogućnosti mogu odlučivati o odgovornosti predsjednika. Predsjednik tu nema što raditi, to je teški sukob interesa i to je predsjednica čula od nekog trećeg pa sad ponavlja to, jer je vjerojatno procijenila da je vrijeme da i to kaže", rekao je Milanović, javlja N1.

'Izričito sam protiv toga da se predsjedniku ili predsjednici povećavaju ovlasti. To je naprosto nekim ljudima kompenzacija za manjak karaktera i znanja, sadržaja koji mogu ponuditi', rekao je Milanović.

Smatra da predsjednik ne treba veće ovlasti, ako ima jasnu sliku o tome što želi, kako misli da Hrvatska treba izgledati. 'Veće ovlasti se uvijek na kraju svode na utjecaj i novac, to ima Vlada i tako treba i ostati, kao što je u svim europskim demokracijama. Tako da predsjednik ako nema karaktera i ako nema znanja, neće mu pomoći nijedna ovlast', rekao je Milanović.

Podsjetimo, predsjednica je u intervjuu za Točku na tjedan komentirala izbor ustavnih sudaca, kazavši da bi se dalo razgovarati o tome da se predsjednik ili predsjednica uključi u taj proces, jer smatra da bi tada taj izbor bio objektivniji. Ipak, ne smatra, kako je kazala, da to treba uvesti prije predsjedničkih i parlamentarnih izbora.