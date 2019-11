Milanović: Predsjednica nepogrešivo, kozmičkim instinktom, bira loše društvo

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u sklopu kampanje posjetio je Split, gdje je odgovarao na pitanja novinara.

Milanović je komentirao predsjedničine izjave o nogometnim klubovima u Jugoslaviji.

"To je kao kad djetetu kažete, ako nije samo shvatilo, da nema Djeda Mraza. Neka djeca to shvate sama, neka imaju emocionalnu krizu, ali Hajduk je bio to što je bio. Ne znam kakve su to bile poruke, Hajduk je bio takav kakav je bio. Predsjednica je rekla da je navijala za Dinamo i Hajduk, jer su to bili hrvatski klubovi, a Rijeka nije. To je netočno i uvredljivo", rekao je Milanović, dodavši da on nije razmišljao o glasovima birača u Splitu ni u Rijeci.