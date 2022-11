[VIDEO/FOTO] Milanović na prisezi ročnika u Požegi: Onaj tko je devastirao spomenik poginulim Vukovarcima u BiH, napravio je groznu stvar

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović sudjelovao je danas na svečanoj prisezi 36. naraštaja ročnih vojnika na dragovoljnom vojnom osposobljavanju u vojarni „123. brigade HV“ u Požegi.

„Čestitam na ovom odabiru u vremenima koja nisu ista kao prije godinu dana ili prije dvije godine. Bijesni jedan opasni i teški rat i to je potpuno prirodno na ljude djelovalo pomalo obeshrabrujuće, i sada se ponovno zahuktava. Ne rat, nego volja naših ljudi da se dragovoljno obučavaju i da možda ovo odaberu kao profesiju. To je jedna od najtežih profesija, najizazovnijih, katkada i neizvjesnih, ali velikih profesija“. Predsjednik Milanović u prigodnom obraćanju istaknuo je kako su ročnici u svega nekoliko rečenica prisegnuli na najbitnije, na temeljne vrijednosti našeg ustavnog poretka. priopćeno je iz Ureda predsjednika.

„Ustav, zakon, teritorijalna cjelovitost, sloboda. To je to. To se brani. Brani se ovdje u Hrvatskoj i prije svega u Hrvatskoj, ali za nekoliko dana ili tjedana ponovno će u Poljsku i Litvu otići kontingent naših vojnika u ovim kompliciranim i neizvjesnim vremenima“, rekao je predsjednik Milanović naglasivši kako je to dužnost i lojalnost Hrvatske prema saveznicima.

„Ali prije svega, naša dužnost i dužnost Hrvatske vojske i naših Oružanih snaga je zaštita Hrvatske, njezinih granica, njezinog stanovništva i njezinog ustavnog poretke, demokracije, slobode, ali i zapadnog svijeta kojem mi pripadamo“, poručio je Predsjednik. Rekao je da su prije trideset i više godina Hrvatsku branili, a kasnije i oslobađali malobrojni hrabri ljudi koje ne smijemo zaboraviti.