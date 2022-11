Milanović o Fortenovi: Plenković voli prijetiti bezveze i u prazno, SOA nije KGB, hvala Bogu

Zoran Milanović, predsjednik RH, obišao je zagrebački Velesajam gdje se održava Međunadni sajam knjiga Interliber

'Prozivati SOA-u, kao ona bi trebala znati što se događa. To je neodgovorno kad imaš toliku moći i odgovornosti u rukama, imao sam je i ja, ali ne bi mi palo na pamet da kažem odite pitat SOA-u. SOA nije KGB hvala Bogu, nije ni CIA. To će Plenković morati objasniti što je mislio pod tim', kazao je Milanović.

"Ja bih bio sretan da su to preuzeli mirovinski fondovi, ali oni isto moraju voditi računa o nekim kriterijima. Ali o tome odlučuju samo oni", kazao je Milanović.

Dodao je da mirovinski fondovi neće morati ništa objasniti, osim ako nisu članovi Predsjedništva HDZ-a.

'Oni odgovaraju svojim vlasnicima, ali ovakve odluke donose samostalno. Oni su pristali na to da u Podravci u kojoj su većinski vlasnik, da država zadrži zlatnu dionicu, 25+1 dionicu. Fondovi su pristali imenovati na čelu uprave osobu koju nikada ne bi da nije bilo Plenkovića. S fondovima se može raspravljati, ali zadnja je njihova', rekao je.

Dodao je da ne zna ništa o fantomskom arapskom investitoru.

“Nikad čuo za njega, nemam nikakve informacije. On je kupio te dionice, to je to. Ne znam, stvarno ne znam. Za mene je bitno da ta Fortenova nastavi raditi', kazao je Milanović.

Na pitanje hoće li se odazvati sjednici Antikorupcijskog vijeća o INA-i Milanović je kazao da ne mora na to otići, ali bi htio bih dobiti neke konture značenja svjedočenja tamo, osim da se netko zabavlja.

'Imam ja vremena, ali što bih ja tamo treba reći, tko je ubio Kennedyja, tko je držao ljestve? Predsjednički imunitet postoji upravo zato da vas ne može svatko u svakom trenutku vuči za, da prostite, za nešto. Ne znam, očekujem da mi se pristupi na drugi način, a ne da to dolazi iz medija. Stvar je u tome da ja nemam tamo što reći”, rekao je Milanović.

Osvrnuo se i na Majke Srebrenice koje su ga prozvale na Twitteru.

"Imat ću u BiH simboličku prisutnost, da ne moram tripiti te vrste bezobraznih uvreda. Hrvatska je bila okupator u BiH? Već 20 i više godina dolaze vojnici, časnici i dočasnici vojske BiH na školovanje u Hrvatsku. Dolaze u redovima, 600 njih, plus minus. Prošli su škole hrvatske vojske. Provjerite da se vaša vojska školuje u Hrvatskoj čija vojska ne smije prismrditi BiH makar simbolički. Imaju li ti ljudi dvije vijuge u glavi. Te srebreničke majke su 2015. godine na poziv tadašnje predsjednice došle u Knin", rekao je Milanović dodavši da sada on treba paziti što bi rekao da ne ispadne negator genocida. 'Nisam negator genocida', naglasio je Milanović.