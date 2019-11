Milanović: Idem u žestoku i poštenu borbu do kraja

Predsjednički kandidat Zoran Milanović u petak je u Puli, gdje je počeo prikupljati potpise za predsjedničku kandidaturu, rekao kako u Istri očekuje dobru podršku te ja najavio žestoku i poštenu borbu u kampanji do zadnjeg trenutka

Po njegovim riječima, opasniji je skandal s krijumčarima jer je to, kako je rekao, dokaz da sustav ne funkcionira i da je truo te da se želio zataškati.

"To je opasan skandal i to sve govori o sustavu. To je vjerojatno zataškavanje radi kampanje i kao predsjednik Republike dat sve u okvirima moći kao vrhovnog zapovjednika da se Hrvatska vojska očisti od takvog kriminala i nemorala. Dva mjeseca je netko to držao u ladici nadajući se da će ta afera biti zataškana", rekao je Milanović.

Slučaj s helikopterima je, ustvrdio je, druga katastrofa nakon slučaja s nabavkom borbenih zrakoplova koji je primjer kako se ne smije raditi dodavši da će kao predsjednik Republike to onemogućavati - zakonito i racionalno.