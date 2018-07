Migranti optužuju da ih je policija tukla željeznim šipkama na dan nogometnog finala, iz MUP-a odgovaraju: To su laži!

'Hrvatska policija kontinuirano provodi nasilje nad migrantima koji pokušavaju prijeći granicu u blizini gradova Bihać i Velika Kladuša, od njihovog fizičkog ozljeđivanja do oduzimanja novca, mobitela i dokumenata', ustvrdio je predsjednik Crvenog križa Abdulah Budimlić. Međunarodna federacija Crvenog križa i društava Crvenog polumjeseca prošlog tjedna objavila je i priopćenje kojim se upozorava na nasilje nad migrantima na ovom području, kao i loše životne uvjete onih koji su 'zaglavili' u Bosni i Hercegovini

'To se događa kontinuirano i ne možemo kazati da je došlo do porasta broja slučajeva jer takve pojave nikada nisu ni prestale. To najbolje znamo jer ukazujemo pomoć osobama koje se vrate s ozljedama različitog tipa', kazao je tajnik bihaćkog Crvenog križa Selam Midžić za Al Jazeeru. Novinari te kuće došli su do konkretnih svjedočenja migranata koji su posljednjih dana navodno bili izloženi brutalnosti hrvatske policije.