U Saboru se sprema okrugli stol o kojem će se pričati: Tiče se Domovinskog rata

Na inicijativu HDZ-ove većine u saborskom Odboru za ratne veterane bit će održan okrugli stol

Nakon okruglog stola o Jasenovcu, u Hrvatskom saboru se priprema novi okrugli stol, ovog puta na temu zakonske zaštite Deklaracije o Domovinskom ratu. Skup će organizirati Odbor za ratne veterane sljedećega četvrtka. U spomenutoj se Deklaraciji, između ostalog, navodi da je "Republika Hrvatska vodila pravedan i legitiman, obrambeni i osloboditeljski, a ne agresivni i osvajački rat prema bilo kome u kojem je branila svoj teritorij od velikosrpske agresije unutar međunarodno priznatih granica". "Cilj okruglog stola je potaknuti javnu raspravu o važnosti očuvanja i zakonske zaštite Deklaracije o Domovinskom ratu, koju je Hrvatski sabor donio 2000. te razmotriti moguće modele pravne zaštite i institucionalnog vrednovanja njezinih temeljnih načela", ističe se u pozivu na okrugli stol.

Deklaracija nije zakon Hrvatski sabor je prije 25 godina usvajanjem tog dokumenta "pozvao građane, državne i društvene institucije, sindikate, udruge i medije, a obvezao sve dužnosnike i sva državna tijela Republike Hrvatske, da štite temeljne vrijednosti i dostojanstvo Domovinskog rata, kao zalog naše civilizacijske budućnosti". No, deklaracija nije zakon, pa tako nitko ne može biti kažnjen ako bi netko negirao Domovinski rat ili ga proglasio građanskim. Stoga HDZ-ova većina u Odboru za branitelje smatra da se takva praksa treba promijeniti te uvesti kazne za prekršitelje. "U deklaraciji su sve bitne vrijednosti Domovinskog rata, No, puno je puta trebalo temeljem nje reagirati na razne uvrede i omalovažavanje Domovinskog rata, a to nije moguće jer nema za to zakonskog uporišta. Iz tog razloga organiziramo ovaj okrugli stol, želimo, u prvom redu od predstavnika Ministarstva pravosuđa, čuti kako zakonski zaštiti Deklaraciju o Domovinskom ratu", poručio je za Novi list predsjednik odbora Josip Đakić.