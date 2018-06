Migranata je sve više, uvjeti života nemogući: Ovo, jarane, samo Amerika i Evropa mogu riješiti!

Ekipa tportala provela je dan u Bihaću, gradu u kojem je priljev migranta sve veći. Život u ruševnim, nezavršenim objektima bez struje i vode njihova je sadašnjost, a još neko vrijeme i budućnost. Uz probleme sa žuljevima od pješačenja sve je češća i pojava svraba. Brojku koliko ih je točno nitko ne zna, ali se zna da ih je svakim danom sve više i da od nauma da idu dalje ne odustaju

'Ljudi govore, a istorija se piše', stoji grafit na zidu zgrade u središtu Bihaća, smještenoj uz samu šetnicu na rijeci Uni. Izgradnja zgrade stigla je do niske roh-bau faze, a onda je došao rat i nikad nije završena. Ljudi govore, a i ostalo je zapisano, da je tu trebao biti starački dom.

Zamišljeno je da oni u trećoj životnoj dobi, prije nego li će završiti na mezarju, odmaraju oči uz tirkiznu Unu. Skoro trideset godina kasnije, na tom dijelu mirna Una i dalje je tirkiznozelena, armirano-betonsko strašilo strši i dalje, a ljudi govore da tamo neće ni biti starački dom jer se neće nikada završiti, no u istoriji će ostati zapisano da su 2018. godine, a možda i koju godinu poslije, u njemu živjeli migranti.

Život s mirisom mokraće i fekalija

Umjesto da na Uni stanari doma umirovljenika odmaraju oči, kako su to zamislili prijeratni urbanisti, njeni današnji stanovnici u njoj peru zube jer u objektu nema vode. Nema ni struje. Zapravo nema ničega osim s otpada pokupljenih madraca i jedne peći na drva koja služi kao kuhalo. No i takva ogromna ruina bez prozora i vrata koja zaudara po mokraći i fekalijama i u kojoj u svakom kutu ima nabacanog raznog smeća dom je već skoro dva mjeseca devedesetorici muškaraca, mahom Pakistanaca, ali i Iranaca, Afganistanaca i ponekog Sirijca u dobi od 20 do 35 godina.