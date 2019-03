'Mi smo nacija onih koji kukaju; vrhunska mi je ambicija pomaknuti ljude da osjećaju'

Propast Željezare Sisak i odnos dojučerašnjih neprijatelja Hrvata i Srba, danas običnih ribiča, neke su od tema koje u svojim filmovima obrađuje redatelj Goran Dević. U emisiji Nedjeljom u 2 HTV-a danas je govorio i o sudskim procesima koje je snimao nalik onima u Staljinovo doba

Na upit voditelja 'voli li ljude', Dević kaže da to što se bavi dokumentarnim filmom implicira da voli ljude, ali da on ujedno voli osamljenost.

U kinodistribuciju ide novi film Gorana Devića 'Na vodi' pa je to bio i mali povod za poziv u emisiju, istaknuo je voditelj Aleksandar Stanković.

Inspiraciju za novi dokumentarac dobio je kada je na rijeci Kupi bio sa svojom partnericom. Vidio je djevojčicu koja je bila sa svojim tatom, a koji ju je učio plivati.

- Rekao sam - to treba snimati, ne trebaju mi politički filmovi, društveno relevantni. Treba nam ljudska poezija koja nam zapravo nedostaje. Sve to gdje se zbivalo, to je sve moj prostor djetinjstva, pa sam to odlučio iskoristiti za taj film.

Otkrio je u emisiji u Nedjeljom u 2 da se film snimao ukupno pet godina. Kroz njega se provlači i priča o odnosu između hrvatskog i srpskog ratnog veterana. Oni su se sprijateljili na ribolovu.