Omiljeni profesor: Ja svoju djecu grlim, ljubim... Potom je zagrlio i Stankovića

Profesor Janjić je uvjeren da je profesorski posao - najbolji. 'U mom smislu to je potpuno ispunjenje svega što postoji. Kad bi svatko radio i bio zadovoljan svojim poslom kao što sam ja, to bi bila fantastična stvar. To ne podrazumijeva da se čovjek mora uvijek osjećati dobro, ali mora biti ispunjen, to je bitno', rekao je.