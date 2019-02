Pravosudni horor Gorana Devića o aktivistu koji je tražio smrtnu kaznu za političku elitu

Kratkometražni dokumentarac 'U ime Republike Hrvatske', koji u utorak ima svjetsku premijeru u regionalnoj konkurenciji ZagrebDoxa, prati bivšega političara i aktivista Marka Franciškovića u predstavljanju njegova radikalnog programa, ali i u njegovoj borbi s institucijama koje redatelj filma Goran Dević ocijenjuje 'pravosudnim hororom'

Dević kaže da je u taj kratkometražni dokumentarni projekt ušao slučajno. 'Sa Sarajevo Film Festivala su me zamolili me da, u povodu 100. godišnjice početka 1. svjetskog rata snimim film o Gavrilu Principu. Rekao sam im da bih radio film u radikalno suvremenom ključu, odnosno u našoj današnjoj stvarnosti našao nekoga tko bi zbog svog političkog cilja bio spreman drugu osobu lišiti života na bilo koji način', rekao je u razgovoru za Hinu.

'Prošvercao me kao člana obitelji u posjet, ponudio sam Marku da glumi u filmu, no on mi je predložio da snimam njega dokumentarno, sve ono što mu se dešava. Tu sam se sjetio ideje sa Sarajevo Film Festivala i probao spojiti jedno s drugim, zahvaljujući tadašnjem uredniku s HTV-a Robertu Zuberu ušli smo na ročište s kamerom i znao sam da imam potpuno sumanut materijal, nešto najluđe što sam snimio u životu, s kojim sam ostao i nakon što su HTV i SFF odustali od projekta', rekao je.

Film je snimao oko tri godine, bilježeći sve ono što se Franciškoviću događalo za vrijema zatvaranja na psihijatriju i što se događalo nakon toga. 'Kad pratiš jednu osobu s njenim životnim htijenjima ne možeš ti zapovijedati, ne znaš u kojem će smjeru otići priča', kaže Dević.

'Da se vratio u političku arenu nakon hospitalizacije sigurno bih filmski profitirao, no on je ispravno zaključio da se u ovoj zemlji to ne isplati pa je karijeru političara zamijenio karijerom čovjeka koji piše. napisao je knjigu o tome što mu se dogodilo u institucijama u kojima je bio prisilno smješten, to su fascinantni redovi', dodao je Dević.

Još jedan njegov film aktualan je ovih dana - dokumentarac 'Na vodi', koji će od 15. ožujka igrati u nezavisnim kinima diljem Hrvatske.