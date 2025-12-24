Merzova božićna poruka: Predani smo sigurnosti našeg kontinenta

Njemački kancelar Friedrich Merz naglasio je predanost svoje vlade osiguravanju mira i sigurnosti u Europi u božićnoj video poruci objavljenoj na platformi X.
'Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta', rekao je Merz, koji se istaknuo kao vjerni pristaša Ukrajine.
Dodao je da će njegova vlada ispuniti svoju dužnost 'strpljivo i uporno radeći na promicanju interesa Njemačke'.
Merz se osvrnuo i na događajima bogatu godinu u kojoj je nakon izbora u veljači preuzeo kormilo najvećeg europskog gospodarstva.
Kancelar, koji vodi koalicijsku vladu sastavljenu od konzervativnog bloka i socijaldemokrata, priznao je da postizanje kompromisa nije uvijek bilo lako.
'Bilo je rasprava i nije sve išlo potpuno glatko', rekao je.
Mnoge odluke se tek sada provode ili će stupiti na snagu dugoročno, rekao je.
'Potrebni su nam strpljenje i upornost, jednako kao i poticaj da svaki dan odlučujemo o onome što je najbolje za našu zemlju', zaključio je Merz.