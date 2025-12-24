Merzova božićna poruka: Predani smo sigurnosti našeg kontinenta

'Predani smo miru, sigurnosti i prosperitetu našeg kontinenta', rekao je Merz, koji se istaknuo kao vjerni pristaša Ukrajine.

Dodao je da će njegova vlada ispuniti svoju dužnost 'strpljivo i uporno radeći na promicanju interesa Njemačke'.

Merz se osvrnuo i na događajima bogatu godinu u kojoj je nakon izbora u veljači preuzeo kormilo najvećeg europskog gospodarstva.