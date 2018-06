Mercedes Ninoslava Pavića na dražbi prodan za samo 13.250 kuna, na bubnju i nekretnine

Trgovački sud u Zagrebu za 3. listopada zakazao je prvu javnu dražbu za prodaju nekretnina Com.Com d.o.o u stečaju, tvrtke bivšeg većinskog vlasnika Europapress Holdinga (EPH) Ninoslava Pavića, na kojoj će se stanovi i dijelovi zgrade u vlasništvu te tvrtke u zagrebačkoj Bužanovoj ulici prodavati po cijeni nešto većoj od 988.000 kuna

Sudska odluka uslijedila je nakon utvrđivanja vrijednosti nekretnina Com Com d.o.o, od koje vjerovnici u stečajnom postupku potražuju više od 90 milijuna kuna , te nakon izvješća stečajnog upravitelja u kojem se isticalo kako nad tim nekretninama postoji razlučno pravo Raiffeisen banke koja ima tražbinu od oko 8,7 milijun kuna.

Ističe se kako je, nakon provedenog natječaja za prodaju pokretnina Pavićeve tvrtke u stečaju, na javnoj dražbi prodan i nekad skupocjeni Mercedes E50 AMG 210, za koji je kupac nakon četvrtog oglasa za prodaju izdvojio samo 13.250 kuna s PDV-om.

Navodi se kako u procjeni vrijednosti imovine Com Com d.o.o treba razmotriti i udjele te tvrtke u drugim društvima, naročito u Hanza mediji, bivšem EPH-u koji je preuzeo pokojni Marijan Hanžeković, zbog čega je Pavić pokrenuo spor tražeći oko 260 milijuna kuna odštete.

Izvješće stečajnog upravitelja uslijedilo je nakon što su u siječnju utvrđene tražbine vjerovnika Pavićeve tvrtke u ukupnom iznosu većem od 90 milijuna kuna, među kojima je najveća utvrđena tražbina Agrokora u iznosu od 59,6 milijuna kuna.

Agrokorovo potraživanje temelji se na ugovoru o namjenski oročenom depozitu, ugovoru o kratkoročnom kreditu i sporazumu o reguliranju međusobnih odnosa sklopljenih od listopada 2012. do kolovoza 2016.

Tvrtka Com. Com. osnovana je 2004. s temeljnim kapitalom od samo 20.000 kuna i sjedištem u zagrebačkoj Katančićevoj ulici. Kao jedini osnivač navodi se Pavić, a upravo je Com Com. bila tvrtka preko koje je bivši vlasnik EPH-a držao većinski udio u toj medijskoj kompaniji.

Stečajni postupak nad Com Com. otvoren je u kolovozu prošle godine.