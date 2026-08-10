Meloni dobila opasnog rivala s desnice: Tko je general Roberto Vannacci?

Talijanska premijerka Giorgia Meloni ponovno zaoštrava retoriku prema ilegalnim migracijama uoči izbora koji bi se mogli održati već idućeg proljeća. Nakon migrantske krize u Ceuti Italija je uvela granične kontrole za putnike iz Španjolske, dok Meloni istodobno pokušava zaustaviti rast nove krajnje desne stranke bivšeg generala Roberta Vannaccija

Talijanska premijerka Giorgia Meloni, nakon četiri godine tijekom kojih je gradila umjereniji međunarodni imidž, ponovno zaoštrava stavove o migracijama i sigurnosti. Razlog bi, prema analizi Politica, mogao biti sve ozbiljniji izazov koji joj s desnice predstavlja bivši general Roberto Vannacci. Italija je bila prva članica Europske unije koja je oštro reagirala na veliki priljev migranata iz Maroka u španjolsku enklavu Ceutu. Dok su Francuska i druge države pojačale granične kontrole, Rim je otišao korak dalje i suspendirao slobodno kretanje prema Španjolskoj u okviru Schengena. Putnici koji iz Španjolske stižu u talijanske zračne luke sada prolaze zasebne kontrole. Španjolska je odgovorila istom mjerom i uvela kontrole za putnike koji dolaze iz Italije. Meloni ne namjerava popustiti. 'Nećemo uzmaknuti ni milimetra kada je riječ o ilegalnoj imigraciji', poručila je, dodajući da će zaštita granica, borba protiv krijumčara ljudi i učinkovito vraćanje ilegalnih migranata ostati politika njezine vlade.

Bivši general raste u anketama Iza zaoštravanja politike krije se i sve zanimljivija politička bitka u Italiji. Roberto Vannacci, bivši general i europarlamentarac, sa svojom krajnje desnom strankom National Future snažno raste u anketama. Prema podacima koje navodi Politico, stranka je prešla sedam posto potpore, prestigla Ligu, jednu od Melonijinih koalicijskih partnerica, i približava se Forza Italiji.

To predstavlja poseban problem za Meloni jer se Vannacci obraća upravo dijelu biračkog tijela na kojem je i ona izgradila političku karijeru. Politolog Marco Tarchi smatra da nema dvojbe kako postoji zabrinutost zbog Vannaccijeve konkurencije. 'Sve se svodi na zaoštravanje tona. Teme ostaju iste: sigurnost, imigracija i identitet', rekao je.

Tko je Roberto Vannacci? Roberto Vannacci (57) talijanski je umirovljeni general i političar koji se posljednjih godina prometnuo u jednog od najistaknutijih predstavnika tvrde desnice u Italiji. Rođen je 20. listopada 1968. u La Speziji, a iza sebe ima gotovo četiri desetljeća vojne karijere. Sudjelovao je u međunarodnim misijama i operacijama u Somaliji, Ruandi, Bosni i Hercegovini, Iraku, Afganistanu i Libiji te je, među ostalim, zapovijedao elitnim talijanskim padobranskim postrojbama. Široj talijanskoj javnosti postao je poznat 2023. nakon što je samostalno objavio knjigu „Il mondo al contrario“ („Svijet naglavačke“). Knjiga je izazvala velike kontroverze zbog njegovih stavova o migrantima, LGBT osobama, feminizmu i drugim društvenim pitanjima. Polemike oko knjige pretvorile su ga iz relativno nepoznatog generala u nacionalno prepoznatljivu političku figuru. Matteo Salvini potom ga je kandidirao na izborima za Europski parlament 2024., na kojima je Vannacci osvojio mandat. U Europskom parlamentu isprva je predstavljao Ligu, ali se u veljači 2026. razišao sa strankom i osnovao Futuro Nazionale.

Vannacci traži „remigraciju“ Meloni je još tijekom kampanje 2022. obećavala pomorsku blokadu kako bi zaustavila ilegalne migracije prema Italiji. Ta ideja nije provedena, ali njezina je vlada otvorila centre u Albaniji za migrante čiji se zahtjevi za azil obrađuju. Vannacci sada nudi još radikalniju politiku i zagovara „remigraciju“, odnosno poticanje migranata na povratak u zemlje podrijetla. Migrantska kriza u Ceuti, tijekom koje su deseci tisuća ljudi prešli iz Maroka na španjolski teritorij, a gotovo 100 ljudi poginulo, Meloni je pružila priliku da biračima pokaže kako ilegalne migracije ostaju jedan od njezinih glavnih prioriteta.