Drama na nebu iznad Hrvatske: Rafale presreo putnički avion zbog dojave o bombi

Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je u četvrtak ujutro putnički zrakoplov finske kompanije Finnair zbog dojave o mogućoj bombi, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Airbus A320 kompanije Finnair, koji je letio iz Helsinkija prema Rimu, presretnut je između Jastrebarskog i Karlovca, a hrvatski ga je Rafale pratio do talijanskog zračnog prostora. Finnair je u međuvremenu potvrdio da je dojava bila lažna te da je zrakoplov sigurno sletio u Rim

Finnair je u hrvatski zračni prostor ušao u 8.34 sati, na području između Čakovca i Varaždina. Nakon upozorenja o mogućoj bombi, NATO-ovo Združeno zračno zapovjedništvo u španjolskom Torrejónu naredilo je polijetanje hrvatskog Rafalea. Borbeni avion presreo je putnički zrakoplov u 8.41 sati između Jastrebarskog i Karlovca te ga nastavio pratiti prema Istri i Italiji. Finnair je napustio hrvatski zračni prostor u 8.54 sati, nakon čega su pratnju preuzeli talijanski borbeni avioni.

Finnair potvrdio da je dojava bila lažna Putnički zrakoplov sletio je u rimsku zračnu luku Fiumicino u 9.27 sati, prema predviđenom rasporedu. Nakon slijetanja pregledale su ga nadležne talijanske službe. Glasnogovornica Finnaira Stiina Tuunanen potvrdila je finskoj javnoj televiziji Yle da je kompanija primila dojavu o bombi na letu AY1761, ali da se pokazala lažnom. 'Ništa neuobičajeno nije pronađeno u zrakoplovu', rekla je Tuunanen. Dojava o bombi istog je dana stigla i za još jedan Finnairov let, iz Helsinkija prema Beču. I ta je dojava bila lažna.

Hrvatski Rafale presreo putnički zrakoplov Finnaira koji je označen kao moguća prijetnja❗️ 🇭🇷 borbeni avion Rafale danas je u 8:41 u sklopu nadzora i zaštite vlastitog zračnog prostora presreo putnički zrakoplov Airbus A320 finske zrakoplovne kompanije Finnair na području između Jastrebarskog i Karlovca. ℹ️ Presretanje je provedeno zbog dojave o mogućoj prijetnji, odnosno sumnje na situaciju „bomb on board” što označava mogućnost prisutnosti eksplozivne naprave u zrakoplovu. 🔗https://t.co/yLIsxirHR9 — MORH/MoD Croatia 🇭🇷 (@MORH_OSRH) November 5, 2026