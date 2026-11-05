Drama na nebu iznad Hrvatske: Rafale presreo putnički avion zbog dojave o bombi

Hrvatski borbeni avion Rafale presreo je u četvrtak ujutro putnički zrakoplov finske kompanije Finnair zbog dojave o mogućoj bombi, priopćilo je Ministarstvo obrane (MORH). Airbus A320 kompanije Finnair, koji je letio iz Helsinkija prema Rimu, presretnut je između Jastrebarskog i Karlovca, a hrvatski ga je Rafale pratio do talijanskog zračnog prostora. Finnair je u međuvremenu potvrdio da je dojava bila lažna te da je zrakoplov sigurno sletio u Rim
Finnair je u hrvatski zračni prostor ušao u 8.34 sati, na području između Čakovca i Varaždina. Nakon upozorenja o mogućoj bombi, NATO-ovo Združeno zračno zapovjedništvo u španjolskom Torrejónu naredilo je polijetanje hrvatskog Rafalea.
Borbeni avion presreo je putnički zrakoplov u 8.41 sati između Jastrebarskog i Karlovca te ga nastavio pratiti prema Istri i Italiji. Finnair je napustio hrvatski zračni prostor u 8.54 sati, nakon čega su pratnju preuzeli talijanski borbeni avioni.
Finnair potvrdio da je dojava bila lažna
Putnički zrakoplov sletio je u rimsku zračnu luku Fiumicino u 9.27 sati, prema predviđenom rasporedu. Nakon slijetanja pregledale su ga nadležne talijanske službe.
Glasnogovornica Finnaira Stiina Tuunanen potvrdila je finskoj javnoj televiziji Yle da je kompanija primila dojavu o bombi na letu AY1761, ali da se pokazala lažnom. 'Ništa neuobičajeno nije pronađeno u zrakoplovu', rekla je Tuunanen.
Dojava o bombi istog je dana stigla i za još jedan Finnairov let, iz Helsinkija prema Beču. I ta je dojava bila lažna.
Drugo presretanje hrvatskog Rafalea ove godine
Ovo je drugo presretanje putničkog zrakoplova koje je Hrvatsko ratno zrakoplovstvo provelo ove godine. Prvo se dogodilo 13. listopada, kada je hrvatski Rafale presreo malteški Boeing na letu iz Grčke prema Njemačkoj. Zrakoplov je emitirao transponderski kod 7500, koji označava otmicu, pa je NATO naredio njegovo presretanje.
Hrvatski borbeni avion tada je presreo Boeing iznad Korenice i pratio ga do izlaska iz hrvatskog zračnog prostora. Naknadno je utvrđeno da je došlo do kvara radijske komunikacije, a signal za otmicu najvjerojatnije je bio uključen pogreškom.
Hrvatska od 1. siječnja 2026. samostalno nadzire i štiti svoj zračni prostor borbenim avionima Rafale u sklopu NATO-ova sustava protuzračne i proturaketne obrane.
Podsjetimo, prijetnje bombama školama i putničkim zrakoplovima niz su incidenata koji su posljednjih tjedana uznemirili Europu. O tome smo razgovarali s bivšim operativcem SOA-e Antom Leticom.