Iznenadit će vas na koje se sve načine slavi Nova godina diljem svijeta

Nova godina nije samo šampanjac i vatromet: u mnogim zemljama ulazak u novu godinu dolazi s običajima koji izgledaju najblaže rečeno neobično
I dok mi nazdravljamo u ponoć kako bi čestitali ulazak u novu godinu, u drugim djelovima našeg planeta razbijaju posuđe, pale lutke ili - vuku kofere po cesti!
Svi običaji pokazuju koliko je nova godina univerzalna, ali i koliko kreativno svaka kultura tumači sreću. Pa sljedeći put kad dignete čašu, zamislite ples medvjeda ili zvonjavu u Japanu!
U svakom slučaju svi ti rituali donose sreću, ali i dozu šoka. Evo pet najluđih:
Danska: Tanjuri kao poklon prijateljstvu
Danci u ponoć razbijaju stare tanjure pred vratima prijatelja i obitelji. Što više krhotina nagomilate pred kućom, to ste popularniji i sretniji u nadolazećoj godini - pravi test lojalnosti uz buku i kaos.
Kolumbija: Prazni kofer za avanture
Kolumbijci u ponoć prolaze ulicama s praznim koferima, trčeći ili šetajući kako bi 'prozvali' putovanja. Što dalje odete s koferom, to će vas više destinacija čekati u novoj godini: idealno za one koji sanjaju plaže i gradove.
Japan: 108 otkucaja zvona protiv grijeha
U hramovima otkuca 108 zvona u ponoć, svako briše jednu od 108 ljudskih slabosti (ljubomora, pohlepa...). Poslije rituala, duša je čista za novi početak - zen mir usred globalnog odbrojavanja.
Rumunjska: Ples medvjeda za snagu
U selima se muškarci odijevaju u prave medvjeđe kože (teške i do 50 kg!) i plešu kroz ulice, goneći zle duhove. Spektakl s bubnjevima i plesom simbolizira snagu i zaštitu za cijelu godinu.
Grčka: Luk na vratima za rast
Grci vješaju crveni luk na ulazna vrata 1. siječnja - simbol plodnosti i ponovnog rođenja, jer luk 'raste' čak i kad ga iščupaju. Djeca ga dodiruju za sreću, a ostaje tamo cijelu zimu.
Ekvador: Paljenje lutaka
Stanovnici Ekvadora rade lutke političara ili celebrityja od starog papira i odjeće, pa ih pale u ponoć. Simbolički 'spaljuju' loše iz prošle godine - vatromet s dozom osvete!
Španjolska: Grožđe
U ponoć ljudi jedu 12 zrna grožđa, po jedno za svaki otkucaj sata. Svako zrno predstavlja sreću za jedan mjesec u godini. Izazov je sve ih progutati na vrijeme.
Estonija: Česti obroci
Estonci jedu sedam, devet ili čak dvanaest puta tijekom dana kako bi imali snagu sedam, devet ili dvanaest ljudi u sljedećoj godini.