Iznenadit će vas na koje se sve načine slavi Nova godina diljem svijeta

Nova godina nije samo šampanjac i vatromet: u mnogim zemljama ulazak u novu godinu dolazi s običajima koji izgledaju najblaže rečeno neobično

I dok mi nazdravljamo u ponoć kako bi čestitali ulazak u novu godinu, u drugim djelovima našeg planeta razbijaju posuđe, pale lutke ili - vuku kofere po cesti!

Svi običaji pokazuju koliko je nova godina univerzalna, ali i koliko kreativno svaka kultura tumači sreću. Pa sljedeći put kad dignete čašu, zamislite ples medvjeda ili zvonjavu u Japanu! U svakom slučaju svi ti rituali donose sreću, ali i dozu šoka. Evo pet najluđih:​

Danska: Tanjuri kao poklon prijateljstvu Danci u ponoć razbijaju stare tanjure pred vratima prijatelja i obitelji. Što više krhotina nagomilate pred kućom, to ste popularniji i sretniji u nadolazećoj godini - pravi test lojalnosti uz buku i kaos.​ Kolumbija: Prazni kofer za avanture Kolumbijci u ponoć prolaze ulicama s praznim koferima, trčeći ili šetajući kako bi 'prozvali' putovanja. Što dalje odete s koferom, to će vas više destinacija čekati u novoj godini: idealno za one koji sanjaju plaže i gradove.​ Japan: 108 otkucaja zvona protiv grijeha U hramovima otkuca 108 zvona u ponoć, svako briše jednu od 108 ljudskih slabosti (ljubomora, pohlepa...). Poslije rituala, duša je čista za novi početak - zen mir usred globalnog odbrojavanja.​

