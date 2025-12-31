LUTKE, TANJURI, KOFERI...

Iznenadit će vas na koje se sve načine slavi Nova godina diljem svijeta

E. K.

31.12.2025 u 20:23

Doček Nove godine
Doček Nove godine Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Nova godina nije samo šampanjac i vatromet: u mnogim zemljama ulazak u novu godinu dolazi s običajima koji izgledaju najblaže rečeno neobično

I dok mi nazdravljamo u ponoć kako bi čestitali ulazak u novu godinu, u drugim djelovima našeg planeta razbijaju posuđe, pale lutke ili - vuku kofere po cesti!

Svi običaji pokazuju koliko je nova godina univerzalna, ali i koliko kreativno svaka kultura tumači sreću. Pa sljedeći put kad dignete čašu, zamislite ples medvjeda ili zvonjavu u Japanu!

U svakom slučaju svi ti rituali donose sreću, ali i dozu šoka. Evo pet najluđih:​

Danska: Tanjuri kao poklon prijateljstvu

Danci u ponoć razbijaju stare tanjure pred vratima prijatelja i obitelji. Što više krhotina nagomilate pred kućom, to ste popularniji i sretniji u nadolazećoj godini - pravi test lojalnosti uz buku i kaos.​

Kolumbija: Prazni kofer za avanture

Kolumbijci u ponoć prolaze ulicama s praznim koferima, trčeći ili šetajući kako bi 'prozvali' putovanja. Što dalje odete s koferom, to će vas više destinacija čekati u novoj godini: idealno za one koji sanjaju plaže i gradove.​

Japan: 108 otkucaja zvona protiv grijeha

U hramovima otkuca 108 zvona u ponoć, svako briše jednu od 108 ljudskih slabosti (ljubomora, pohlepa...). Poslije rituala, duša je čista za novi početak - zen mir usred globalnog odbrojavanja.​

Rumunjska: Ples medvjeda za snagu

U selima se muškarci odijevaju u prave medvjeđe kože (teške i do 50 kg!) i plešu kroz ulice, goneći zle duhove. Spektakl s bubnjevima i plesom simbolizira snagu i zaštitu za cijelu godinu.​

Grčka: Luk na vratima za rast

Grci vješaju crveni luk na ulazna vrata 1. siječnja - simbol plodnosti i ponovnog rođenja, jer luk 'raste' čak i kad ga iščupaju. Djeca ga dodiruju za sreću, a ostaje tamo cijelu zimu.​

Ekvador: Paljenje lutaka  

Stanovnici Ekvadora rade lutke političara ili celebrityja od starog papira i odjeće, pa ih pale u ponoć. Simbolički 'spaljuju' loše iz prošle godine - vatromet s dozom osvete!​

Španjolska: Grožđe

U ponoć ljudi jedu 12 zrna grožđa, po jedno za svaki otkucaj sata. Svako zrno predstavlja sreću za jedan mjesec u godini. Izazov je sve ih progutati na vrijeme.

Estonija: Česti obroci

Estonci jedu sedam, devet ili čak dvanaest puta tijekom dana kako bi imali snagu sedam, devet ili dvanaest ljudi u sljedećoj godini.

