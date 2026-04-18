Medved otkrio spomen-ploču pripadnicima 133. brigade: 'Ova sloboda nije slučajna'

Sedmorica pripadnika te brigade poginula su na toj strateškoj točki obrane tijekom ožujka i početkom travnja 1993. godine , navodi se u priopćenju Ministarstva branitelja.

"Iako je Grad Otočac bio na prvoj crti bojišnice, 133. brigada dala je nemjerljiv doprinos i ovdje, na Velebitu, u obrani suvereniteta RH“, istaknuo je ministar Medved i prisjetio se važnost i težine obrane Tulovih greda kao jednog od strateških mjesta u Domovinskom ratu.

"Ovih sedam hrabrih hrvatskih sinova, od ukupno 112 poginulih pripadnika 133. brigade u Domovinskom ratu, kao i svi poginuli hrvatski branitelji, ispisali su najsjajnije stranice naše povijest zajedno sa svim drugim postrojbama i junacima Domovinskog rata", podsjetio je Medeved. Zahvalio im je na doprinosu, hrabrosti i žrtvi, kao i njihovim obiteljima, poručivši da su svi poginuli hrvatski branitelji zauvijek u temeljima samostalne i slobodne hrvatske države.

Zahvalio je i svim ratnim zapovjednicima i hrvatskim braniteljima na spremnosti, hrabrosti i odlučnosti u donošenju najtežih odluka te Udruzi hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Otočca na inicijativi i postavljanju spomen-ploče da se ne zaboravi žrtva i doprinos sedmorice pripadnika 133. otočke brigade.

"Mi imamo obvezu prenositi tu istinu, podsjećati one koji su možda zaboravili, ali i podučavati one koji ne znaju, neka dođu ovdje, neka zastanu i neka znaju da ova sloboda nije slučajna", kazao je Medved.

"Hrvatska je bila žrtva brutalne velikosrpske agresije, Hrvatska je vodila pravedan obrambeni Domovinski rat, podnijela ogromne žrtve i pobijedila u veličanstvnoj operaciji Oluja, koju su prethodile sve naše bitke većeg ili manjeg inteziteta".

Predsjednik Gradskog ogranka Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Grada Otočca Dražen Kostelac podsjetio je na ratni put 133. brigade s posebnim osvrtom na boravak dijela postrojbe na zahtjevnom velebitskom terenu.

Prigodnim govorom obratio se i predsjednik Udruge veterana 1. gardijske brigade Tigrovi Darko Katuša, koji se kao i ministar Medved posebno prisjetio ratnog prijatelja iz Tigrova Damira Tomljanovića – Gavrana, koji je također poginuo na Tulovim gredama i kojemu je danas rođendan.

Počasat sedmorici hrvatskih branitelja odana je polaganjem vijenaca kod spomen-ploče, a vijenci su položeni i kod kapelice podignute u spomen na Damira Tomljanovića - Gavrana.