Stručnjak primijetio neobičan detalj na avionu iz Medulina: Je li zbog toga pao?

Koordinator vještačenja u zračnom prometu s Fakulteta prometnih znanosti, David Gerhardinger, ukazao je da zrakoplov, koji se srušio nedaleko od Medulina, nije eksplodirao u padu. Moguće je, stoga, da je avion ostao bez goriva ili je imao mehaničkih problema
U padu zrakoplova nedaleko od Medulina poginule su četiri osobe. Kako se doznaje, riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz austrijskog Linza i srušio se nekoliko kilometara od konačnog odredišta.
Na teren su, osim hitnih službi, izašli i pripadnici Agencije za istraživanje nesreća, ali i brojni stručnjaci, poput Davida Gerhardingera, koordinatora vještačenja nesreća u zračnom prometu s Fakulteta prometnih znanosti.
"O samim uzrocima sada je još prerano i neodgovorno govoriti iz razloga što najprije treba provesti prikupljanje dokaza, a nakon toga i analizu uzročno-posljedične veze. Upravo je u tijeku pregled ostataka zrakoplova. Provest će se obdukcija i patološka vještačenja preminulih, kao i analiza dokumentacije tog zrakoplova te plana leta. Nakon toga na redu su radarski zapis, ADSB zapisi te zapisi komunikacije između pilota i kontrole leta", objasnio je za RTL Danas.
Zrakoplov nije eksplodirao
Dodao je da su uvjeti za let, barem što se tiče meteoroloških prilika, bili dobri. Osvrnuo se i na izjave svjedoka koji tvrde da je zrakoplov ponirao u spirali.
"Sam uzrok nesreće se, naravno, ne može iz toga dokučiti. Međutim, to je indikator završne faze leta, odnosno faze prije samog udara u tlo. Tu je i činjenica da pri tom udaru nije došlo do eksplozije, što upućuje na mogući problem s gorivnim sustavom, nedostatak goriva u spremnicima ili na sam način udara", dodao je.
Istraga će trajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci. Do završnog izvješća će se možda čekati i godina dana, ali uzroci pada mogli bi biti poznati za koji tjedan. Zanimljivo, zrakoplov će pregledati i njemačke vlasti, jer je ondje registriran.
Utvrđivanje odgovornosti
"To znači da ta država ima odgovornost pregleda i izdavanja plovidbenosti, odnosno produljenja plovidbenosti zrakoplova. Sam zrakoplov se mora održavati po programu kontinuirane plovidbenosti. To znači da ga održavaju ljudi koji su za to, ne samo obučeni, nego i ovlašteni. Zrakoplovne vlasti potom analiziraju tu dokumentaciju kako bi utvrdile je li svaki postupak održavanja proveden onako kako je trebao biti, u skladu s uputama proizvođača i programom održavanja zrakoplova", objasnio je Gerhardinger.
Piloti manjih zrakoplova, objasnio je, prolaze obuku s manevrima, ali i osnovne preglede zrakoplova te liječničke preglede, kako bi se utvrdila njihova sposobnost za letenje. Osim pilota, uzrok može biti tehničke naravi, a i okolni su uvjeti mogli izazvati pad zrakoplova, zaključio je stručnjak.