Stručnjak primijetio neobičan detalj na avionu iz Medulina: Je li zbog toga pao?

Koordinator vještačenja u zračnom prometu s Fakulteta prometnih znanosti, David Gerhardinger, ukazao je da zrakoplov, koji se srušio nedaleko od Medulina, nije eksplodirao u padu. Moguće je, stoga, da je avion ostao bez goriva ili je imao mehaničkih problema

U padu zrakoplova nedaleko od Medulina poginule su četiri osobe. Kako se doznaje, riječ je o njemačkom zrakoplovu koji je poletio iz austrijskog Linza i srušio se nekoliko kilometara od konačnog odredišta. Na teren su, osim hitnih službi, izašli i pripadnici Agencije za istraživanje nesreća, ali i brojni stručnjaci, poput Davida Gerhardingera, koordinatora vještačenja nesreća u zračnom prometu s Fakulteta prometnih znanosti. "O samim uzrocima sada je još prerano i neodgovorno govoriti iz razloga što najprije treba provesti prikupljanje dokaza, a nakon toga i analizu uzročno-posljedične veze. Upravo je u tijeku pregled ostataka zrakoplova. Provest će se obdukcija i patološka vještačenja preminulih, kao i analiza dokumentacije tog zrakoplova te plana leta. Nakon toga na redu su radarski zapis, ADSB zapisi te zapisi komunikacije između pilota i kontrole leta", objasnio je za RTL Danas.

Zrakoplov nije eksplodirao Dodao je da su uvjeti za let, barem što se tiče meteoroloških prilika, bili dobri. Osvrnuo se i na izjave svjedoka koji tvrde da je zrakoplov ponirao u spirali.

Pad zrakoplova kod Medulina Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic







Pad zrakoplova kod Medulina Izvor: Cropix / Autor: Goran Sebelic

"Sam uzrok nesreće se, naravno, ne može iz toga dokučiti. Međutim, to je indikator završne faze leta, odnosno faze prije samog udara u tlo. Tu je i činjenica da pri tom udaru nije došlo do eksplozije, što upućuje na mogući problem s gorivnim sustavom, nedostatak goriva u spremnicima ili na sam način udara", dodao je. Istraga će trajati između nekoliko tjedana i nekoliko mjeseci. Do završnog izvješća će se možda čekati i godina dana, ali uzroci pada mogli bi biti poznati za koji tjedan. Zanimljivo, zrakoplov će pregledati i njemačke vlasti, jer je ondje registriran.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Saša Miljević / PIXSELL