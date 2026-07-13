Medikol poslao poruku Kekin i Benčić: 'Javno objavite sve što namjeravate predati DORH-u'

Nastavno na, kako kažu, ponavljajuće, netočne i zavaravajuće tvrdnje Ivane Kekin i Sandre Benčić iz stranke Možemo! u povodu predaje prikupljene dokumentacije Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Poliklinika Medikol se očitovala još jednim priopćenjem

U svom obraćanju javnosti zastupnice Možemo, Sandra Benčić i Ivana Kekin najavile su predaju navodne dokumentacije o Medikolu Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske. "Pozivamo zastupnice Benčić i Kekin da hrvatsku javnost poštede političkih predstava i da sve što namjeravaju predati Državnom odvjetništvu odmah i u cijelosti javno objave", poručuju iz Medikola te dodaju: "Bez da je iznijela ijednu novu informaciju, stranka Možemo!, u lovu na politički rejting, bez dokaza nastavlja manipulirati netočnostima, reciklirajući neistine koje se odnose na razdoblje još od 2011. Ni tada, unatoč višegodišnjem interesu nadležnih institucija, te optužbe nisu rezultirale utvrđivanjem nezakonitosti, a danas se iste tvrdnje ponovno iznose bez novih činjenica ili dokaza. Ivana Kekin već pet mjeseci stigmatizira Medikol kao najvećeg krivca za probleme hrvatskog zdravstva, iako je iz proračuna HZZO-a Medikolu godišnje isplaćeno tek 0,297 posto sredstava", naglasili su.

Ubrajanje svih u problem Poliklinika Medikol već 30 godina posluje u skladu sa zakonom, dosljedno postupa prema uputama svojih javnih partnera, ispunjavajući sve uvjete i sa svima danas ima važeće ugovore te je na raspolaganju svim nadležnim institucijama. Tijekom svih tih godina prošla je različite oblike nadzora poslovanja, koji su potvrdili da poštuje sve zakonske, poslovne i profesionalne standarde, navode iz jedne od najvećih privatnih poliklinika u zemlji. "U svojim političkim prepucavanjima Možemo! zanemaruje činjenicu da su tisuće života spašene pri samim počecima PET/CT dijagnostike, koja je u Hrvatskoj postala dostupna u javnom sustavu zahvaljujući infrastrukturi Medikola kao privatnog pružatelja. Poliklinika Medikol značajno je doprinijela uspješnim ishodima liječenja karcinoma i pravovremeno omogućila dijagnostiku više od 155.000 pacijenata, bez čekanja i po istoj cijeni za javne i privatne zdravstvene ustanove", dodaju. Platforma Možemo!, kažu iz Medikola, sustavno zastupa tezu da je Medikol odgovoran za probleme hrvatskog zdravstva jer pacijentima pruža ugovorene preglede na uputnicu, pritom u potpunosti zaboravljajući na ostalih 3.222 privatnika u zdravstvu koji su, jednako kao i Medikol, ugovorni partneri HZZO-a i mahom djeluju unutar domova zdravlja i bolnica. Među njima su 1.044 ordinacije obiteljske medicine, 1.349 ordinacija dentalne medicine, 131 ginekološka i 117 pedijatrijskih ordinacija te 295 ljekarni (gdje je udio privatnih ljekarni u mreži čak 88 posto). "Ako je privatno pružanje ugovorenih usluga doista problem, tada bi u 'problem' trebalo ubrojiti i sve navedene. Umjesto toga, kriterij se selektivno primjenjuje isključivo na jednu polikliniku, što ukazuje da se ne radi o brizi za pacijente ili zdravstveni sustav, već o medijsko-političkom performansu uoči preuranjene predizborne kampanje koja ima za cilj u javnosti stvoriti dojam da privatni pružatelji usluga u zdravstvu potkradaju državu", poručuju.