Kekin o Medikolu: 'Sedam ili 77 tužbi neće me spriječiti da postavljam pitanja'

"Naime, u KBC-u Split, u javnoj bolnici, najvažnijoj za cijelu Dalmaciju, već 18 godina stoji PET/CT uređaj, ali nije javan, nije vlasništvo bolnice , nego je privatan Medikolov . I tako je to od davne 2007. godine. Dakle, skoro 20 godina ova država nije osigurala aparat koji je ključan za dijagnosticiranje onkoloških bolesti za Dalmatince i Dalmatinke ", navela je Kekin.

" Sedam građanskih tužbi , a evo nekih primjera zbog čega me tuže. Jedna tužba je zbog rečenice, citiram, "tko potpisuje, tko dogovara višemilijunske poslove bez potpisa i bez ugovora, koji soj ljudi to radi, tko se time bavi, jer to poštena vlast sigurno ne radi". Drugi primjer tužbe, rekla sam:

Poručila je kako ju privatna tvrtka privatno tuži zbog rečenica u kojima propituje ulogu države u neosiguravanju javnih PET/CT uređaja te odnos države s tom privatnom tvrtkom. Kekin ocjenjuje kako to jasno pokazuje da se tu "ne radi ni o kakvoj zaštiti nečijeg ugleda, nego pokušaju da se nekog natjera da prestane postavljati pitanja o odgovornosti države za javni interes".

"Sedam tužbi - nije to mali novac. A čijim novcem Medikol financira tužbe protiv mene? Više od polovine prihoda za prošlu godinu došlo je od hrvatskih građana za PET/CT pretrage. Dakle, mi doslovce imamo situaciju da građani odlukama HDZ-a financiraju privatnu tvrtku koja onda taj novac koristi da bi tužila one koji propituju što se s javnim novcem dogodilo", istaknula je.

Dodala je kako nije prva koju Medikol tuži, podsjetivši na ranije tužbe koje su pokrenuli pa izgubili protiv novinarke Slavice Lukić.

"HDZ zatire demokratske metode i tako sprječava da se dobiju odgovori, a Medikol zloupotrebljava pravni sustav kako bi spriječio da se dobiju odgovore. I moja poruka je za njih ista - sedam ili 77 tužbi neće promijeniti činjenice i neće me zaustaviti da postavljam pitanja jer je to moj posao. Mi nećemo stati", naglasila je.

Benčić: HDZ i Medikol međusobno se štite

Predsjednica Kluba Možemo! Sandra Benčić istaknula je kako su ove tužbe klasičan primjer tzv. SLAPP tužbi, zlonamjernih tužbi koje imaju za cilj zastrašiti, financijski iscrpiti i onemogućiti javno djelovanje.

"Srećom, donijeli smo Zakon o zaštiti javnih osoba koji sada omogućuje našim sudovima da odbace i prije glavne rasprave one tužbe za koje procijene da su SLAPP. Ja se nadam da će ovo biti jedan od prvih slučajeva na kojima ćemo testirati kako funkcionira europska SLAPP regulativa u Hrvatskoj", kazala je. Dok Medikol tuži, HDZ istovremeno poručuje kako Kekin napadom na Medikol ruši državu, dodala je te naglasila kako se HDZ i Medikol međusobno štite jer državu vide kao svoju privatnu kasu.

"HDZ napadima na obitelj Ivane Kekin i izjednačavanjem Medikola s državom, a Medikol privatnim SLAPP tužbama sinergijom pokušavaju zaustaviti ono što zaustaviti neće. A to je da otkrijemo tko je i zašto godinama dozvoljavao monopol jednoj privatnoj tvrtki", poručila je te najavila kako će oni, kada dođu na vlast, osnovati sva istražna povjerenstva koja su tražili, a koja je HDZ do sada odbio.