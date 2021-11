Dunja Mazzocco Drvar kod Stankovića upozorila na galopirajući problem: Zbog klimatskih promjena sve je više bolesti!

Globalno zatopljenje je činjenica i klimatske promjene zaista prijete Hrvatskoj, izjavila je u emisiji Nedjeljom u 2 ravnateljica Uprave za klimatske aktivnosti Dunja Mazzocco Drvar. Vidimo ga u zadnjih nekoliko desetaka godina, brojke stvarno to pokazuju i nije čudno da su upravo meteorolozi primijetili da se tu nešto događa.

- Imali smo percepciju da se to događa negdje drugdje, da je to daleko od nas, spominjale su se polarne kape, tropska područja, Indoneziju, polarne medvjede i neke stvari koji su nama poprilično daleko. Projekcije koje su se radile i koje su pokazivale što će se zbivati u budućnosti su bili puno dalekosežnije od ovih koje svakodnevno koriste meteorolozi. Sasvim je prirodno da čovjek to ne percipira kao neposrednu opasnost, ali ta opasnost je s vremenom postajala sve neposrednija. Kad smo vidjeli kamo idu te brojke, da se radi već o zatopljenju na globalnoj razini od nekakvih 1,1 stupanj Celzijusa, na našem mediteranskom području čak 1,5, došlo je do svijesti da više ne možemo zanemarivati situaciju - objasnila je.

Iako se 1,1 ili 1,5 možda i ne čini kao veliki broj, ali kada naša tijela imaju temperaturu povišenu za 1,5, to možemo itekako osjetiti. To se događa sa Zemljom i to ne možemo zanemariti, napominje.