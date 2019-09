Matko Škalamera vraćen na posao nakon što je bio udaljen iz službe

Matko Škalamera vraćen je na posao u Ravnateljstvo civilne zaštite u Ministarstvu unutarnjih poslova u Rijeci, potvrđeno je iz MUP-a za Novi list

Naime, izlaskom iz istražnog zatvora prestao je vrijediti razlog da se Škalameru drži udaljenim iz službe, a i iz kruga Matka Škalamere to je jučer potvrđeno, no on sam i dalje ne daje izjave, javlja Novi list.

Matko Škalamera, poznati HGSS-ovac, alpinist i zaposlenik civilne zaštite u sastavu MUP-a, osumnjičen je za napad na srpskog povratnika Dobrivoja Arsića, što je izazvalo niz reakcija riječke javnosti i građana, te je prošlog tjedna održan i skup podrške Škalameri.